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    Сделаем все, чтобы турбины Siemens в Крыму не работали - премьер

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    США - Россия: санкции преткновения (688)

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    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина принимает действия по всем направлениям, дипломатическим и другим каналам, для того, чтобы блокировать работу турбин Siemens в Крыму и требовать реакции для введения дополнительных санкций.
    Час вопросов к правительству в Верховной Раде
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Премьер Владимир Гройсман заявил, что украинская сторона принимает все возможные меры для того, чтобы четыре турбины немецкой компании Siemens, которые были завезены Россией в Крым, никогда там не работали. Об этом он заявил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

    Работник Siemens. Архивное фото
    siemens.com
    Siemens не уверен в поставках своих турбин в Крым, но суд будет

    Перед этим депутат Рефат Чубаров спросил, что правительство делает для того, чтобы исключить работу немецких турбин на территории полуострова.

    "Мы принимаем действия по всем направлениям, дипломатическим и другим каналам, для того, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций в отношении страны-агрессора", — сказал Гройсман.

    Он отметил, что скандал, который происходит сейчас вокруг этих турбин, утверждает, что  санкционная политика по отношению к России действует.

    В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин добавил, что неоднократно обращался по этому поводу к руководству немецкого правительства, Европейского союза и непосредственно к Siemens.

    "Я встречался с руководством  и мы скоординировано пытались перебить это путем подачи соответствующих судебных исков и сейчас продолжаются судебные разбирательства чтобы турбины, которые были завезены в оккупированный Крыму обманным путем не работали там", — сказал министр.

    По его словам, он получил от руководства Siemens и от немецкого правительства обещания, что они готовы действовать и политическим, и судебным путем, чтобы это предотвратить.

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    Siemens летом заявил, что все четыре его турбины, предназначенные когда-то для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим концерн заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам.

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