Сделаем все, чтобы турбины Siemens в Крыму не работали - премьер

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Премьер Владимир Гройсман заявил, что украинская сторона принимает все возможные меры для того, чтобы четыре турбины немецкой компании Siemens, которые были завезены Россией в Крым, никогда там не работали. Об этом он заявил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

Перед этим депутат Рефат Чубаров спросил, что правительство делает для того, чтобы исключить работу немецких турбин на территории полуострова.

"Мы принимаем действия по всем направлениям, дипломатическим и другим каналам, для того, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций в отношении страны-агрессора", — сказал Гройсман.

Он отметил, что скандал, который происходит сейчас вокруг этих турбин, утверждает, что санкционная политика по отношению к России действует.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин добавил, что неоднократно обращался по этому поводу к руководству немецкого правительства, Европейского союза и непосредственно к Siemens.

"Я встречался с руководством и мы скоординировано пытались перебить это путем подачи соответствующих судебных исков и сейчас продолжаются судебные разбирательства чтобы турбины, которые были завезены в оккупированный Крыму обманным путем не работали там", — сказал министр.

По его словам, он получил от руководства Siemens и от немецкого правительства обещания, что они готовы действовать и политическим, и судебным путем, чтобы это предотвратить.

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Siemens летом заявил, что все четыре его турбины, предназначенные когда-то для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим концерн заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам.