Блинов: непонятно, кому Порошенко грозит санкциями

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В ближайшее время Украина введет санкции в отношении ряда российских олигархов, которые будут гармонизированы с новыми антироссийскими санкциями Минфина США.

"Безусловно, в состав санкций будет привлечен и господин Дерипаска и другие олигархи, которые на сегодняшний день являются ключевыми участниками российских процессов, в том числе и по активной работе в Крыму, в том числе и по поставкам оружия вооруженным силам РФ. Конечно, реакция Украины будет очень быстрой и решительной", — заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Напомним, 6 апреля Министерство финансов США объявило о введении санкций против 7 российских олигархов, 12 компаний, которыми те владеют, и еще против 17 высших должностных лиц России. Под новые санкции попали, в частности, олигарх Олег Дерипаска, глава совета директоров ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг" Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета совета Федерации РФ Константин Косачев, председатель правления и заместитель председателя совета директоров ОАО "Газпром" Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Также под санкции попали российская государственная компания "Рособоронэкспорт", банк "Российская финансовая корпорация", холдинг "Российские машины", группа компаний "Ренова" и российская алюминиевая компания "Русал". Всем, кто попал в санкционный список, запрещен въезд в США. Американские власти замораживают их активы на своей территории, а гражданам США запрещено сотрудничать с ними.

По мнению экономиста-международника Андрея Блинова, санкции Украины — это мнимая угроза, поскольку сложно сказать, кто из американского санкционного списка, кроме Олега Дерипаски и "Газпрома", напрямую работает с Украиной и имеет здесь какие-то активы.

"Сложно сказать, каковы будут последствия от введения Украиной санкций в отношении российских олигархов, потому что господин Дерипаска еще, по-моему, в 2016 году попал в санкционный список в Украине. На мой взгляд, вообще ничего не произойдет в отношении, по крайней мере, тех лиц, о которых мы говорим. Я не знаю, каким образом это отразится на взаимоотношениях с "Газпромом" — вряд ли Украина будет отказываться от транзита газа, или даже закупок газа согласно решениям Стокгольмского арбитража. Тот же Дерипаска в свое время продал свои активы, либо они были национализированы, как это было с ЗАлКом (Запорожский алюминиевый комбинат — Ред.). Поэтому мне кажется, что непосредственных прямых последствий не будет", — сказал РИА Новости Украина Андрей Блинов.

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Что касается косвенных последствий для Украины от введения санкций, то это, по мнению эксперта, зависит от ответных мер России, цен на сырье и взаимоотношений двух стран.

"Я пока предполагаю, что ответ будет максимально мягкий, учитывая предстоящий чемпионат мира по футболу, все будет ограничено общеполитической ястребиной риторикой", — заключил Блинов.