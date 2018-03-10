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По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, законопроект об Антикоррупционном суде был включен в повестку дня сессии, теперь мало воли авторов, чтобы его отозвать, должно быть решение Верховной Рады, 226 голосов, чтобы он был отозван.