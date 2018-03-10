Американцы намерены и дальше использовать НАБУ как рычаг антикоррупционного давления на Петра Порошенко, и это давление к 2019-му году будет только усиливаться, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
Как отметила бывший министр юстиции Елена Лукаш, даже после того, как скандальный законопроект об увольнении директора НАБУ убрали с повестки дня Рады, желание устранить руководство бюро никуда не делось.
В Украине новая шумиха – скандальный законопроект об "убийстве" НАБУ снят с повестки дня и не будет рассматриваться Радой. Что стало причиной такого решения и как отреагировали на него украинцы в соцсетях?
В экспертной среде активно обсуждают очередной инцидент с Национальным антикоррупционным бюро, при котором в Раде пытались "протащить" проект закона об увольнении главы НАБУ, однако попытка провалилась.
По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, законопроект об Антикоррупционном суде был включен в повестку дня сессии, теперь мало воли авторов, чтобы его отозвать, должно быть решение Верховной Рады, 226 голосов, чтобы он был отозван.
По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, "пряники" у власти закончились, поэтому проект государственного бюджета на 2018 год в парламенте будут пропихивать всеми недорогими и эффективными штыками и кнутами.
Согласно законопроекта, зарегистрированного в Раде, в случае, когда пьяный виновник ДТП не имел права управлять транспортным средством, его станут сажать в тюрьму на 5 лет и лишать водительских прав пожизненно.
Во вторник стартовала новая сессия Рады. Список дел на осень у нардепов немалый, поскольку ключевые реформы так и не были приняты. Несмотря на это, депутатов все чаще посещают странные идеи. Топ абсурдных инициатив - в обзоре РИА Новости Украина.
Депутаты ожидают "горячего" политического сезона, так как с осени в стране фактически стартует неформальная избирательная кампания: политики будут готовиться сначала к президентским, а затем к парламентским выборам, которые пройдут в 2019 году.
Введение Киевом на законодательном уровне понятия "Россия - страна-агрессор" поможет украинским властям назвать свои действия в Донбассе "самообороной" в контексте все более вероятного предоставления Киеву оружия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".