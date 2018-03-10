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    законопроекты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 81
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    Порошенко и Мингарелли запустили символический таймер безвиза. Архивное фото
    В ЕС резко высказались об авторах законопроекта "Покупай украинское"
    12:36 23.02.2018
    1261Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам посла Евросоюза в Украине Хюга Мингарелли, "популисты, которые говорят, что законопроект "Покупай украинское" хорош для Украины - они вам просто врут".
    Флаг ЛГБТ-сообщества
    Латвия почти готова узаконить однополые браки и сожительство
    11:16 26.01.2018
    120
    В парламент Латвии передали законопроект "О партнерских отношениях", который, скорее всего, уже в ближайшее время утвердят в Сейме и тем самым сделают первый шаг к легализации однополых браков.
    Бортник: антикоррупционный суд будет в полной зависимости от власти
    11:33 20.12.2017
    298
    Законопроект об интеграции Донбасса выполнил свою функцию как прикрытие для продолжения минских соглашений и уже потерял смысл для БПП, считает политолог.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук о последствиях войны ГПУ и НАБУ для Порошенко
    18:10 08.12.2017
    1038Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Американцы намерены и дальше использовать НАБУ как рычаг антикоррупционного давления на Петра Порошенко, и это давление к 2019-му году будет только усиливаться, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    "Укрощение тварей было быстрым, публичным и болезненным" - Лукаш
    19:08 07.12.2017
    17328Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Как отметила бывший министр юстиции Елена Лукаш, даже после того, как скандальный законопроект об увольнении директора НАБУ убрали с повестки дня Рады, желание устранить руководство бюро никуда не делось.
    Вывеска НАБУ
    Жадность и фраер. В соцсетях обсудили "убийство" НАБУ
    17:35 07.12.2017
    1666Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    В Украине новая шумиха – скандальный законопроект об "убийстве" НАБУ снят с повестки дня и не будет рассматриваться Радой. Что стало причиной такого решения и как отреагировали на него украинцы в соцсетях?
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Без НАБУ - значит и без денег. Ультиматум США и реакция в Украине
    16:53 07.12.2017
    2830Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Война украинских властей против НАБУ вышла на международный уровень. Однако на этот раз в защиту антикоррупционеров высказались главы ФБР и МВФ, а в США пригрозили лишить Украину поддержки.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Тренд дня: почему Рада "поджала хвост и дала заднюю по НАБУ"
    13:35 07.12.2017
    1800Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    В экспертной среде активно обсуждают очередной инцидент с Национальным антикоррупционным бюро, при котором в Раде пытались "протащить" проект закона об увольнении главы НАБУ, однако попытка провалилась.
    Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
    Более 300 тысяч требуют отменить рассмотрение Радой антицерковных инициатив
    13:26 30.11.2017
    289Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    По словам митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в адрес Украинской православной церкви Московского патриархата поступило более трехсот тысяч подписей в защиту УПЦ.
    Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий
    Парубий объяснил, почему Саакашвили решил протестовать до ноября
    04:53 23.10.2017
    1908Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, законопроект об Антикоррупционном суде был включен в повестку дня сессии, теперь мало воли авторов, чтобы его отозвать, должно быть решение Верховной Рады, 226 голосов, чтобы он был отозван.
    Оксана Сыроид
    Вице-спикер Рады опубликовала законопроект о реинтеграции Донбасса
    16:24 03.10.2017
    755Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Текст документа содержит положение о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса, однако в опубликованной Сыроид версии этот пункт зачеркнут.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Госбюджет-2018. Заканчивать войну никто не собирается - Лукаш
    19:57 19.09.2017
    1517Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, "пряники" у власти закончились, поэтому проект государственного бюджета на 2018 год в парламенте будут пропихивать всеми недорогими и эффективными штыками и кнутами.
    Верховная рада
    Бюджет-2018: затяните пояса, пока чиновники готовят кошельки
    17:34 19.09.2017
    1501Горячая осень 2017: новый политсезон
    Чиновники предлагают Верховной Раде урезать, заморозить или "спихнуть" на регионы социальные расходы государства, зато просят повысить затраты на оборону... и на содержание самих чиновников.
    Задержание сына экс-депутата пьяным за рулем в Харькове. Архивное фото
    В Украине предлагают за пьяное вождение пожизненно лишать прав
    16:35 06.09.2017
    132
    Согласно законопроекта, зарегистрированного в Раде, в случае, когда пьяный виновник ДТП не имел права управлять транспортным средством, его станут сажать в тюрьму на 5 лет и лишать водительских прав пожизненно.
    Народный депутат Александр Сугоняко, слева, во время заседания Верховной Рады Украины, в Киеве, 5 сентября 2017 г.
    Удивляй и властвуй. Топ абсурдных инициатив Рады
    19:58 05.09.2017
    3801Горячая осень 2017: новый политсезон
    Во вторник стартовала новая сессия Рады. Список дел на осень у нардепов немалый, поскольку ключевые реформы так и не были приняты. Несмотря на это, депутатов все чаще посещают странные идеи. Топ абсурдных инициатив - в обзоре РИА Новости Украина.
    Николай Скорик. Архивное фото
    В Раде найдутся голоса за реформы против людей - Скорик
    14:37 05.09.2017
    635Горячая осень 2017: новый политсезон
    По словам народного депутата Николая Скорика, заручившись поддержкой внефракционных депутатов, власть готовится "продавить" необходимые ей реформы.
    Политолог Алексей Якубин
    В ВР примут то, что нужно Порошенко, и уйдут от ответственности - Якубин
    14:29 05.09.2017
    514Горячая осень 2017: новый политсезон
    По словам политического эксперта Алексея Якубина, среди реформ, которые собирается принять Верховная Рада во время новой сессии, утверждены будут далеко не все.
    Верховная Рада Украины
    Будет горячо. Рада открывает решающую для страны сессию
    10:41 05.09.2017
    986Горячая осень 2017: новый политсезон
    Депутаты ожидают "горячего" политического сезона, так как с осени в стране фактически стартует неформальная избирательная кампания: политики будут готовиться сначала к президентским, а затем к парламентским выборам, которые пройдут в 2019 году.
    Танки ВСУ. Архивное фото
    Agora Vox: Киев делает заявку на войну
    08:48 03.09.2017
    14568Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Введение Киевом на законодательном уровне понятия "Россия - страна-агрессор" поможет украинским властям назвать свои действия в Донбассе "самообороной" в контексте все более вероятного предоставления Киеву оружия.
    Дом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрелов
    Агрессивная среда. О том, как избежать войны и получить кредит
    10:13 01.09.2017
    1115Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Попытка разжигания конфликта на востоке Украины не выгодна никому, кроме откровенных ястребов, а идея "нового формата войны", который может прийти на смену АТО, откровенно пугает умеренных политиков.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Порошенко и Мингарелли запустили символический таймер безвиза. Архивное фото
    В ЕС резко высказались об авторах законопроекта "Покупай украинское"
    12:36 23.02.2018
    1261
    По словам посла Евросоюза в Украине Хюга Мингарелли, "популисты, которые говорят, что законопроект "Покупай украинское" хорош для Украины - они вам просто врут".
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