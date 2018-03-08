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    Россия

    Неизвестный пытался проникнуть в посольство РФ в Вашингтоне

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    Инцидент произошел в ночь на четверг. Как уточнил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин, правонарушителем оказался американский гражданин, пытавшийся попасть внутрь "хулиганским образом".
    Посольство РФ в Вашингтоне
    Flickr/ Kent Wang

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина пытался проникнуть на территорию посольства Российской Федерации в Вашингтоне, заявили RT в диппредставительстве.

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    Инцидент произошел в ночь на четверг. Как уточнил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин, правонарушителем оказался американский гражданин, пытавшийся попасть внутрь "хулиганским образом".

    "Был задержан, передан местным властям", — сказал представитель посольства.

    Ранее сообщалось, что под посольством Италии в Киеве состоялась акция "Free Markiv" в поддержку задержанного бойца АТО Виталия Маркива. Активисты требовали честного суда для задержанного в Италии украинца. 

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