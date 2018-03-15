Посольство России в США ответило на заявления Госдепа по Крыму

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Посольство России в США отреагировало на заявления Госдепа США по Крыму, заявив, что Вашингтон пытается повлиять на внутриполитическую ситуацию в Москве в контексте предстоящих выборов.

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"Четыре года назад крымчане приняли историческое решение. Настоящим демократическим способом – через референдум – вернули себя и свою землю, Севастополь и Крым, в состав России. Исправили историческую справедливость, которая была нарушена еще в 1954 году, когда они были незаконно переданы Советской Украине. Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, "ты сердишься, значит ты не прав", — сообщили в российском посольстве.

В заявлении отмечается, что "в голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России (Владимиром) Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов".

"Ничего из этого у Вашингтона не выйдет", — говорится в опубликованном заявлении российской дипмиссии.

В посольстве РФ также заявили, что "Крым и город Севастополь прочно и окончательно интегрировались в политическое и правое пространство России".

Ранее государственный департамент США выпустил заявление под названием "Крым — это Украина" в связи с присоединением Крыма к России четыре года назад, а также отреагировал на сделанные на полуострове заявления президента РФ Владимира Путина. Как заявили во внешнеполитическом американском ведомстве, во время "предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций". По словам американских дипломатов, жители Крыма были вынуждены голосовать на референдуме в 2014 году под "тщательным осмотром вооруженных российских войск".

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.