Пока Служба безопасности выискивает среди украинцев врагов народа, готовящих террористические акты, незаметно действуют бытовые диверсанты-вредители. И вред от них куда более значимый, чем от тех, кто что-то готовит.
Беларусь занимает прагматическую позицию и пытается поддерживать хорошие отношения со всеми соседями, поэтому хулиганские выходки возле посольства страны в Киеве вряд ли будут иметь последствия, считает эксперт Сергей Герасимчук.
Экс-глава "Укрзализныци" рассказал о своем наибольшем успехе в Украине, Беларусь требует расследовать хулиганскую акцию возле своего посольства в Киеве, а в Германии состоялись выборы. События проанализировал эксперт Андрей Золотарев.
Экс-главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили облили зеленкой в Кривом Роге. После возложения цветов к памятнику воинам АТО Саакашвили обратился к жителям города с речью. Пламенную речь прервал обстрел яйцами и зеленкой.
По словам главы МВД Арсена Авакова, неприкосновенность депутата носит политический характер, он не должен привлекаться к ответственности по фактам его политической деятельности, но не по факту его хулиганских действий или явных нарушений закона.
По данным СМИ, 30-летний Закари Коул Фернандес сам в сопровождении адвоката прибыл в отделение полиции в Голливуде. Ему предъявили обвинение в незначительном правонарушении. Спустя два часа он был отпущен на свободу под залог в тысячу долларов.
После инцидента бывший председатель Ананьевского районного совета Николай Балан вернулся в зал и с трибуны обвинил в причастности к инциденту депутата облсовета Владимира Щербину, главу райгосадминистрации Дмитрия Маковейчука, председателя райсовета Валентина Мокряка.
Согласно информации, полицейские обнаружили голову животного в субботу утром. При этом стражи порядка не раскрывают информацию о содержании надписи, а только отмечают, что текст был адресован лично канцлеру.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".