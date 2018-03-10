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    хулиганство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Посольство РФ в Вашингтоне
    Неизвестный пытался проникнуть в посольство РФ в Вашингтоне
    22:44 08.03.2018
    315
    Инцидент произошел в ночь на четверг. Как уточнил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин, правонарушителем оказался американский гражданин, пытавшийся попасть внутрь "хулиганским образом".
    Наручники. Архивное фото
    Примета времени. Вредители во всю занимаются мелкими и крупными пакостями
    17:18 18.01.2018
    1106Криминальные войны в Украине
    Пока Служба безопасности выискивает среди украинцев врагов народа, готовящих террористические акты, незаметно действуют бытовые диверсанты-вредители. И вред от них куда более значимый, чем от тех, кто что-то готовит.
    Поезд
    Под Житомиром полиция сняла с поезда три десятка хулиганивших пассажиров
    16:12 06.10.2017
    194
    По информации "Укрзализныци", дебоширов высадили в Коростене, прибегнув для этого к помощи дежурного по вокзалу и полицейских. В билетах нарушителей поставили соответствующие отметки.
    Сергей Герасимчук
    Эксперт: отношения Украины и Беларуси трудно чем-либо испортить
    12:50 26.09.2017
    266
    Беларусь занимает прагматическую позицию и пытается поддерживать хорошие отношения со всеми соседями, поэтому хулиганские выходки возле посольства страны в Киеве вряд ли будут иметь последствия, считает эксперт Сергей Герасимчук.
    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    Перед Порошенко сложная задача: перековать "зраду" на "перемогу" - Золотарев
    12:31 26.09.2017
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    Экс-глава "Укрзализныци" рассказал о своем наибольшем успехе в Украине, Беларусь требует расследовать хулиганскую акцию возле своего посольства в Киеве, а в Германии состоялись выборы. События проанализировал эксперт Андрей Золотарев.
    В сети возмущены недостойным поведением экс-бойца АТО в супермаркете Днепра
    В сети возмущены недостойным поведением "экс-бойца АТО" в супермаркете Днепра 
    04:30 17.07.2017
    4485Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    В Facebook пользователи опубликовали видео, как охранники одного из торговых центров Днепра столкнулись с человеком в камуфляже, который называл себя бойцом АТО.
    В Киеве неизвестные залили фонтан шампунем на Контрактовой площади
    В Киеве неизвестные залили фонтан шампунем на Контрактовой площади
    14:47 22.06.2017
    228
    По информации Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений в Подольском районе, из-за попадания моющего средства сотрудники предприятия были вынуждены выключить фонтан и вымывать чашу.
    Неизвестные осквернили стелу на Площади синагог во Львове
    Неизвестные осквернили стелу на Площади синагог во Львове
    17:35 21.06.2017
    246
    По данным пресс-службы Львовского городского совета, мэр Львова Андрей Садовой обратился к руководству полиции и Службы безопасности Украины с просьбой скорейшего расследования инцидента.
    Как Саакашвили забрасывали яйцами и обливали зеленкой в Кривом Роге. Видео
    Как Саакашвили забрасывали яйцами и обливали зеленкой в Кривом Роге 
    20:56 19.06.2017
    3646Саакашвили в Одессе
    Экс-главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили облили зеленкой в Кривом Роге. После возложения цветов к памятнику воинам АТО Саакашвили обратился к жителям города с речью. Пламенную речь прервал обстрел яйцами и зеленкой.
    В Петербурге облили виски главного редактора Эхо Москвы. Видео
    В Петербурге главного редактора "Эхо Москвы" облили виски 
    01:10 22.05.2017
    272
    Активисты движения "Другая Россия" облили виски главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова во время публичной дискуссии "Открытая библиотека".
    В Одессе автомайдановцы сорвали заседание суда
    В Одессе "автомайдановцы" сорвали заседание суда
    17:53 13.04.2017
    322
    По информации СМИ, активисты напали на судей, залили весь зал зеленкой и тем самым сорвали заседание, напоследок заявив, что ни одного заседания с участием судьи Передерко по делу больше не допустят.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков потребовал наказать Парасюка
    03:56 20.03.2017
    1042"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    По словам главы МВД Арсена Авакова, неприкосновенность депутата носит политический характер, он не должен привлекаться к ответственности по фактам его политической деятельности, но не по факту его хулиганских действий или явных нарушений закона.
    Известная надпись Голливуд в Лос-Анджелесе
    Любитель марихуаны, изменивший надпись Hollywood, сдался властям
    06:22 10.01.2017
    842
    По данным СМИ, 30-летний Закари Коул Фернандес сам в сопровождении адвоката прибыл в отделение полиции в Голливуде. Ему предъявили обвинение в незначительном правонарушении. Спустя два часа он был отпущен на свободу под залог в тысячу долларов.
    Экс-премьера Франции Вальса в Страсбурге обсыпали мукой. Видео
    Экс-премьера Франции Вальса обсыпали мукой 
    16:54 22.12.2016
    143
    Неизвестный в четверг обсыпал мукой экс-премьера Франции Мануэля Вальса, который ведет борьбу за право баллотироваться на предстоящих президентских выборах от правящей Социалистической партии.
    В Одесской области неизвестные бросили в мусорный бак депутата Оппоблока
    В Одесской области депутата от "Оппоблока" бросили в мусорный бак
    14:42 28.10.2016
    506Люстрация мусорным баком
    После инцидента бывший председатель Ананьевского районного совета Николай Балан вернулся в зал и с трибуны обвинил в причастности к инциденту депутата облсовета Владимира Щербину, главу райгосадминистрации Дмитрия Маковейчука, председателя райсовета Валентина Мокряка.
    Канцлер ФРГ Ангела Меркель
    В приемную Меркель подбросили свиную голову
    14:29 14.05.2016
    2104
    Согласно информации, полицейские обнаружили голову животного в субботу утром. При этом стражи порядка не раскрывают информацию о содержании надписи, а только отмечают, что текст был адресован лично канцлеру.
    Стрельба в центре Киева на Бессарабской площади
    Стрельба в центре Киева: комментарий полиции и кадры с места ЧП 
    19:26 30.04.2016
    611Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Полиция квалифицировала стрельбу в центре Киева, в результате которой ранен человек, как хулиганство. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киева.
    Взрыв на Куликовом поле в Одессе
    Полиция квалифицировала взрыв в Одессе как хулиганство
    21:29 02.04.2016
    835Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Согласно официальной информации полиции, в результате инцидента пострадал мужчина: у него рваная рана ладони левой руки, а также сломаны два пальца. Мужчине грозит потеря двух пальцев левой руки.
    Посольство РФ в Киеве
    Полиция Киева зафиксировала инцидент с забрасыванием посольства РФ яйцами
    19:21 06.03.2016
    217Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Как отметила старший инспектор отдела коммуникации главного управления Национальной полиции Украины в столице Оксана Нечипорук, существенных повреждений здания посольства нет.
    Посольство РФ в Киеве
    Участник акции в поддержку Савченко разбил камеры и окна посольства РФ в Киеве
    17:14 06.03.2016
    570Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Согласно информации пресс-секретаря посольства РФ Олега Гришина, люди, которых уже вывела с территории охрана, камнями разбили окна здания на первом этаже и камеры видеонаблюдения.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Посольство РФ в Вашингтоне
    Неизвестный пытался проникнуть в посольство РФ в Вашингтоне
    22:44 08.03.2018
    315
    Инцидент произошел в ночь на четверг. Как уточнил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин, правонарушителем оказался американский гражданин, пытавшийся попасть внутрь "хулиганским образом".
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