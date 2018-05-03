США не хотят объективно смотреть на ситуацию в Украине - посольство РФ

Mladen ANTONOV / AFP

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Россия возмущена нежеланием Вашингтона объективно взглянуть на ситуацию с правами человека в Украине, а также молчанием в связи с заморозкой расследования трагических событий в Одессе 2014 года, заявили в посольстве РФ в США.

"Сегодня исполнилось ровно четыре года со дня трагических событий в одесском Доме профсоюзов, когда в результате поджога здания… погибли десятки и пострадали сотни ни в чем не повинных людей. Тот факт, что виновные в этом страшном побоище до сих пор не наказаны, вызывает глубокое разочарование. Пассивность киевских властей в расследовании данной трагедии только способствует росту радикальных настроений в Украине", — говорится в опубликованном комментарии.

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По словам российских дипломатов, "безнаказанность дает националистам ощущение вседозволенности", и "их бесчинства не прекращаются".

"Возмущены тем, что администрация США обходит одесские события и фактическую "заморозку" их расследования Киевом молчаливым согласием. Это подтверждается тем, что осуждению данной трагедии и подобным ей многочисленным преступлениям в Украине не нашлось места в недавнем докладе Госдепа о ситуации с правами человека в мире. Такое положение не может восприниматься иначе как свидетельство нежелания Вашингтона объективно взглянуть на правочеловеческую ситуацию в Украине и, воспользовавшись своим влиянием на киевские власти, принудить их к ее исправлению", — отметили в дипмиссии.

РФ также озабочена тем, что США, провозглашающие себя чуть ли не "мерилом" нетерпимости к нарушениям прав человека, в угоду политической конъюнктуре лицемерно закрывают глаза на вопиющие случаи произвола со стороны украинских национал-радикалов, следует из заявления.

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2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались столкновения между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Столкновения продолжались более шести часов и закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе погибли 48 человек, более 250 пострадали.

В Одессе накануне прошли траурные мероприятия, посвященные четвертой годовщине трагедии 2 мая. Горожане и гости Одессы несли цветы к местам, где погибли люди. Памятные мероприятия в Одессе в этом году традиционно проходят при повышенных мерах безопасности.