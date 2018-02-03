США пугают Россией, чтобы оправдать рост военных расходов - Антонов

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Для оправдания роста военных расходов и наращивания ядерного потенциала США нашли "страшилку" в лице России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя новую ядерную доктрину США.

"Просто проблема заключается как раз в том, что для оправдания роста военных расходов, для оправдания наращивания ядерного потенциала, американцы опять нашли страшилку в лице Российской Федерации. Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс, мы понимаем, какие огромные триллионы долларов за этим стоят", — сказал Антонов.

Пентагон обнародовал в пятницу, 2 февраля, ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

В доктрине указывается, что США будут размещать по всему миру авиацию, способную нести ядерное оружие.