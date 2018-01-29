"Энергоатом" продлил договор с Westinghouse о поставках ядерного топлива

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Американская энергетическая компания Westinghouse Electric Company и украинское государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" (ГП НАЭК "Энергоатом") заключили новое соглашение в рамках договора о поставках ядерного топлива, предусматривающее расширение сотрудничества и срока действия договора до 2025 года, сообщает пресс-служба "Энергоатома" в понедельник.

В 2014 году оператор украинских АЭС НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse договорились о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года. Это объяснялось якобы необходимостью обеспечения энергетической независимости Украины от поставок российского ядерного топлива. Позже Westinghouse заявила о готовности стать монопольным поставщиком топлива для украинских АЭС.

Отмечается, что Westinghouse выступает поставщиком топлива для Украины начиная с 2005 года, когда первые шесть сборок были загружены в третий энергоблок Южно-Украинской АЭС. В пресс-службе также уточнили, что согласно договору поставка начнется в начале 2021 года, сразу после завершения действующего соглашения.

Также, по данным пресс-службы, поставляемое топливо в своем составе будет содержать компоненты как изготовителя в Колумбии (Южная Каролина, США), так и украинского производителя компонентов. Производство и сборка будут осуществляться на предприятии Westinghouse в Вестеросе (Швеция), где имеются выделенные технологические линии исключительно для производства топлива для реакторов ВВЭР-1000.

"Продление срока действия договора укрепляет роль компании Westinghouse как стратегического партнера "Энергоатома" и демонстрирует нашу способность поддерживать Украину в энергетической диверсификации. Тот факт, что согласно условиям договора мы будем получать некоторые компоненты топлива от украинского производителя, еще больше укрепит отношения между компанией Westinghouse и Украиной", — цитирует президента и главного исполнительного директора Westinghouse Хосе Гутьерреса пресс-служба "Энергоатома".