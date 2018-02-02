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    Покончил с собой начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС

    (обновлено: )1548111
    Один из ключевых менеджеров Запорожской атомной электростанции найден мертвым в своей квартире в Энергодаре. Полиция устанавливает обстоятельства его смерти.
    Запорожская АЭС
    Запорожская АЭС

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Энергодаре найден мертвым начальник отдела ядерной безопасности Запорожской атомной станции Сергей Климов, сообщило региональное Управление Национальной полиции Украины.

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    Facebook Национальной полиции
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    На момент смерти Климову было 62 года. Вечером 1 февраля он был найден в Энергодаре в квартире по улице Курчатова.

    Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть энергетика.

    Дело по расследованию обстоятельств его смерти проходит с пометкой "самоубийство".

    Раньше сообщалось, что старший сын кубинского лидера Фиделя Кастро — Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт — покончил с собой на Кубе.

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