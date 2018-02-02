Покончил с собой начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Энергодаре найден мертвым начальник отдела ядерной безопасности Запорожской атомной станции Сергей Климов, сообщило региональное Управление Национальной полиции Украины.

На момент смерти Климову было 62 года. Вечером 1 февраля он был найден в Энергодаре в квартире по улице Курчатова.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть энергетика.

Дело по расследованию обстоятельств его смерти проходит с пометкой "самоубийство".

Раньше сообщалось, что старший сын кубинского лидера Фиделя Кастро — Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт — покончил с собой на Кубе.

Читайте также: Рост числа суицидов: для людей смерть как игра – психолог