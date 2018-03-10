Павла Музыку подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 УК Украины (незаконное увольнение одного из руководителей коммунальных предприятий, соединенное с злоупотреблением служебным положением).
Как сообщил замначальника департамента внутренней политики областной государственной администрации Александр Зубченко, 9 мая в Энергодаре запланировано проведение семи акций разной политической направленности на одной улице.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".