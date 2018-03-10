наверх
10.03.201807:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Энергодар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Запорожская АЭС
    Покончил с собой начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС
    10:01 02.02.2018
    5678
    Один из ключевых менеджеров Запорожской атомной электростанции найден мертвым в своей квартире в Энергодаре. Полиция устанавливает обстоятельства его смерти.
    Запорожская АЭС
    На крупнейшей АЭС Украины произошло отключение, частично разгружен энергоблок
    16:01 30.01.2018
    2315
    Шестой энергоблок Запорожской АЭС разгружен на половину мощности из-за отключения турбопитательного насоса. Сейчас на станции работает пять блоков, блок №2 - в плановом ремонте.
    Охотник перезаряжает ружье.
    В Энергодаре мужчину убили выстрелом в лицо
    15:44 06.12.2017
    477Днепр, Львов: взрывные события
    Мужчину нашли еще живым, однако из-за многочисленных травм и выстрела дробью в лицо он скончался. Убийцы был задержан при проведении плана "Перехват".
    Запорожская АЭС
    На Запорожской АЭС в четвертом энергоблоке найдены новые дефекты
    10:03 30.11.2017
    703
    После подключения энергоблока №1 из шести блоков Запорожской АЭС работает четыре.
    Запорожская АЭС
    На Запорожской АЭС отключен еще один энергоблок
    17:40 22.11.2017
    818Веерные отключения электричества в Украине.
    По информации компании "Энергоатом", ремонт энергоблока №4 Запорожской АЭС продлится 10 суток. Он отключен по предварительной заявке.
    Запорожская АЭС
    Второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети
    15:59 01.08.2017
    98
    В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся пять энергоблоков. Второй энергоблок был подключен к энергосети после проведения текущего ремонта.
    Вручение подозрения мэру Энергодара
    Мэру Энергодара вручили подозрение прямо во время сессии горсовета
    23:59 08.06.2017
    61
    Павла Музыку подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 УК Украины (незаконное увольнение одного из руководителей коммунальных предприятий, соединенное с злоупотреблением служебным положением).
    Молоток судьи
    Запорожский суд разрешил провести марш "Бессмертный полк" 9 мая
    17:24 06.05.2017
    771Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Как сообщил замначальника департамента внутренней политики областной государственной администрации Александр Зубченко, 9 мая в Энергодаре запланировано проведение семи акций разной политической направленности на одной улице.
    Женщина выбросила дочь из окна. Видео
    В сети появилось видео, как мать выбрасывает дочь с 9 этажа (18+) 
    08:30 03.05.2017
    1065Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Женщина объяснила, что намеревалась совершить суицид. Поэтому решила, что несовершеннолетняя дочь станет тяжелым бременем для мужа и старшей дочери.
    На месте убийства в Энергодаре
    СМИ сообщили подробности убийства 12-летней девочки в Энергодаре
    04:59 01.05.2017
    5314Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По информации СМИ, трагедия произошла на улице Энергетиков, 14 в 14-этажке. Женщина сначала задушила ребенка, а затем выбросила тело девочки из окна.
    Морг в Энергодаре
    Мужчина, назвавшись "азовцем", открыл стрельбу в морге Энергодара - СМИ
    11:47 11.04.2017
    460
    По данным местных СМИ, мужчина открыл огонь из пистолета Макарова. В Гражданском корпусе "Азов" заявили, что стрелок не имеет никакого отношения ни к партии, ни к полку.
    Запорожская АЭС
    На Запорожской АЭС отключили энергоблок
    10:22 16.02.2017
    655
    Об отключении третьего энергоблока Запорожской АЭС сообщила пресс-служба компании "Энергоатом". Согласно сообщению, энергоблок отключен на плановый ремонт продолжительностью 270 суток.
    Евгений Панов. Архивное фото
    Крымский конфликт. Открыто дело "по факту похищения Панова"
    13:31 11.08.2016
    3105Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    О том, что открыто уголовное производство по статье 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" УК Украины, сообщил врио главы Национальной полиции Вадим Троян в четверг.
    Пожар на энергоблоке Запорожской ТЭС в Энергодаре
    Пожар на Запорожской ТЭС 
    17:02 12.01.2016
    489
    На теплоэлектростанции, принадлежащей компании ДТЭК, произошло возгорание угольный пыли, скопившейся в фильтре первого энергоблока. Пожар был ликвидирован.
    Запорожская ТЭС. Архивное фото
    Первый энергоблок Запорожской ТЭС отключили от сети из-за задымления
    18:06 11.01.2016
    315
    На станции произошло задымление в верхней части корпуса электрофильтра. После отключения первого энергоблока ТЭС два других блока продолжили генерацию.
    Запорожская АЭС
    Энергоблок Запорожской АЭС отключен от сети - "Энергоатом"
    14:05 17.11.2015
    544
    По информации оператора украинских атомных станций, отключение энергоблока №6 произошло из-за ложного срабатывания системы автоматической защиты.
    Запорожская АЭС. Архивное фото
    Пятый энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети после ремонта
    10:48 24.07.2015
    68
    После текущего ремонта и подключения энергоблока №5 к сети суммарная нагрузка станции составила 3 900 МВт. Блок находился в ремонте три дня.
    Запорожская АЭС
    Поломка на первом энергоблоке Запорожской АЭС устранена - Минэнерго
    10:02 20.07.2015
    271
    В течение двух суток была восстановлена работа главного циркулярного насоса на энергоблоке №1 ЗАЭС. Загрузка энергоблока восстановлена до 84 процентов.
    Запорожская АЭС. Архивное фото
    Запорожская АЭС перейдет на американское топливо в 2016 году
    18:45 01.07.2015
    1163
    Заместитель главного инженера по ядерной и радиационной безопасности станции заявил, что топливо компании Westinghouse будет загружено в пятый энергоблок Запорожской АЭС.
    Запорожская АЭС
    Второй энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
    10:08 11.06.2015
    343
    Энергоблок был отключен от сети в ночь на четверг по причине ложного срабатывания автоматической защиты реакторной установки по повышению давления в первом контуре.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги