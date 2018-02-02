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    Старший сын Фиделя Кастро покончил с собой - СМИ

    (обновлено: )147
    В течение нескольких месяцев медики оказывали Кастро-младшему помощь в связи с глубокой депрессией. Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторный режим наблюдения.
    Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт
    Juventud Rebelde

    КИЕВ, 2 фев – РИА Новости Украина. Старший сын кубинского лидера Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт утром в четверг, 1 февраля, покончил с собой на Кубе, сообщает местный новостной портал Juventud Rebelde.

    По данным ресурса, в течение нескольких месяцев медики оказывали Кастро помощь в связи с глубокой депрессией. Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторный режим наблюдения.

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    На момент смерти 68-летний Кастро Диас-Баларт был советником по научным вопросам Госсовета Кубы, занимался темой инноваций и занимал пост вице-президента кубинской академии наук.

    Ранее сообщалось, что в США покончил с собой звезда сериала "Хор" Марк Саалинг. 

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