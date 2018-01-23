В Москве студент убил подругу, надругался над телом и покончил с собой

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Молодой человек в центре Москвы задушил знакомую девушку, после чего покончил с собой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По ее словам, тела девушки и юноши нашли в ночь на вторник нашли в квартире по улице Казакова (Басманный район). Обоим было по 19 лет.

"По предварительным данным, молодой человек задушил знакомую девушку, а затем нанес последней колото-резаные ранения. После чего покончил жизнь самоубийством", — сказала Иванова.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, молодые люди жили в одной квартире и были студентами столичных вузов. После убийства, по словам источника, молодой человек надругался над телом подруги.

Что послужило причиной ссоры, которая привела к трагедии, сейчас выясняется.

По информации СМИ, перед суицидом молодой человек рассказал о случившемся на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что в Рахове Закарпатской области в частном доме обнаружены тела мужчины и женщины, которых, как подозревают правоохранители, убил собственный сын.