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    В Москве студент убил подругу, надругался над телом и покончил с собой

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    По данным полиции Москвы, молодой человек задушил знакомую девушку, а затем нанес последней колото-резаные ранения. После чего покончил жизнь самоубийством.
    Патруль полиции в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Молодой человек в центре Москвы задушил знакомую девушку, после чего покончил с собой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

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    По ее словам, тела девушки и юноши нашли в ночь на вторник нашли в квартире по улице Казакова (Басманный район). Обоим было по 19 лет.

    "По предварительным данным, молодой человек задушил знакомую девушку, а затем нанес последней колото-резаные ранения. После чего покончил жизнь самоубийством", — сказала Иванова.

    По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, молодые люди жили в одной квартире и были студентами столичных вузов. После убийства, по словам источника, молодой человек надругался над телом подруги.

    Что послужило причиной ссоры, которая привела к трагедии, сейчас выясняется.

    По информации СМИ, перед суицидом молодой человек рассказал о случившемся на своей странице в соцсети.

    Ранее сообщалось, что в Рахове Закарпатской области в частном доме обнаружены тела мужчины и женщины, которых, как подозревают правоохранители, убил собственный сын.

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