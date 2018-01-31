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    В США покончил с собой звезда сериала "Хор"

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    Ранее Саллинг признал себя виновным в хранении детской порнографии. У него нашли более 50 тысяч изображений с детским порно на компьютере и других накопителях.
    Марк Саллинг
    tmz.com

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Лос-Анжелесе найдено тело американского актера и музыканта Марка Саллинга, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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    Как стало известно, родственники актера заявили о том, что он пропал, а уже через несколько часов его тело нашли около бейсбольного поля.

    По данным следователей, все обстоятельства смерти указывают на самоубийство.

    Напомним, ранее Саллинг признал себя виновным в хранении детской порнографии. У него нашли более 50 тысяч изображений с детским порно на компьютере и других накопителях. Он заключил соглашение со следствием, а приговор по делу должны были вынести в марте. Актеру грозило от четырех до семи лет лишения свободы.

    Отметим, что Саллинг стал известным благодаря роли Ноа Пакермана в сериале "Хор".

    Напомним, ранее в Лондоне в возрасте 46 лет умерла солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан.

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