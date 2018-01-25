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    Происшествия

    Боец Нацгвардии покончил с собой под Апелляционным судом Луганской области

    (обновлено: )45140
    Утром 25 января трое военнослужащих сообщили в полицию, что 22-летний боец Национальной гвардии совершил самоубийство на посту под Апелляционным судом Луганской области.
    Национальная гвардия Украины
    Национальная гвардия Украины/Facebook

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Луганской области военнослужащий Национальной гвардии погиб, охраняя областной Апелляционный суд, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Национальной полиции.

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    "В Северодонецке во время несения службы по охране административного здания Апелляционного суда Луганской области совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Национальной Гвардии Украины", — сказано в нем.

    В четверг около 6:30 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от старшего наряда охраны Апелляционного суда Луганской области о том, что во время несения службы в составе трех военнослужащих 22-летний солдат Нацгвардии совершил самоубийство.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изъято табельное оружие погибшего.

    Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

    Ранее Херсонская облгосадминистрация провела расследование по факту самоубийства ветерана АТО Сергея Кочемазова в Херсонском госпитале инвалидов и ветеранов войны. Комиссия сделала выводы, что нарушения в госпитале могли довести ветерана АТО до суицида.

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