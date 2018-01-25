Боец Нацгвардии покончил с собой под Апелляционным судом Луганской области

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Луганской области военнослужащий Национальной гвардии погиб, охраняя областной Апелляционный суд, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Национальной полиции.

"В Северодонецке во время несения службы по охране административного здания Апелляционного суда Луганской области совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Национальной Гвардии Украины", — сказано в нем.

В четверг около 6:30 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от старшего наряда охраны Апелляционного суда Луганской области о том, что во время несения службы в составе трех военнослужащих 22-летний солдат Нацгвардии совершил самоубийство.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изъято табельное оружие погибшего.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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