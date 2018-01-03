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    В Индии молодой футболист покончил с собой после встречи Нового года

    (обновлено: )16
    По данным полиции, 21-летний игрок "Спортинг клуб де Гоа" Аврхисто Фернандес возвратился домой утром в понедельник, 1 января, после того, как отметил Новый год с друзьями.
    Футбольный мяч. Архивное фото

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Футболист индийского "Спортинг клуб де Гоа" Аврхисто Фернандес покончил с собой после того, как вернулся с вечеринки, на которой праздновал наступление Нового года, сообщает goal.com.

    Футболист Ромы извинился за разгульное видео на Новый год. Видео
    L'Aquila è Roma/Youtube
    Футболист "Ромы" извинился за разгульное видео на Новый год

    По данным полиции, 21-летний игрок возвратился домой утром в понедельник, 1 января, после того, как отметил Новый год с друзьями. Опасения возникли, когда Фернандес не открыл входную дверь.

    "Чтобы извлечь его тело, пришлось разбить окно. Причина смерти пока неизвестна", — сказал представитель местной полиции.

    Исполнительный директор клуба Виктор Фернандес подтвердил, что суицид является одной из возможных причин смерти футболиста.

    "Он был хорошим игроком. Он выступал в лиге штата Гоа в прошлом сезоне, мы рассчитывали на него как на одного из основных футболистов в преддверии нового сезона", — заявил тренер "Спортинга" Матеуш Кошта.

    Ранее сообщалось, что в Мексике футболист во время матча нанес смертельную травму арбитру за красную карточку. 

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