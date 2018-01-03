В Индии молодой футболист покончил с собой после встречи Нового года

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Футболист индийского "Спортинг клуб де Гоа" Аврхисто Фернандес покончил с собой после того, как вернулся с вечеринки, на которой праздновал наступление Нового года, сообщает goal.com.

По данным полиции, 21-летний игрок возвратился домой утром в понедельник, 1 января, после того, как отметил Новый год с друзьями. Опасения возникли, когда Фернандес не открыл входную дверь.

"Чтобы извлечь его тело, пришлось разбить окно. Причина смерти пока неизвестна", — сказал представитель местной полиции.

Исполнительный директор клуба Виктор Фернандес подтвердил, что суицид является одной из возможных причин смерти футболиста.

"Он был хорошим игроком. Он выступал в лиге штата Гоа в прошлом сезоне, мы рассчитывали на него как на одного из основных футболистов в преддверии нового сезона", — заявил тренер "Спортинга" Матеуш Кошта.

Ранее сообщалось, что в Мексике футболист во время матча нанес смертельную травму арбитру за красную карточку.