наверх
10.03.201809:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Фидель Кастро

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 69
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт
    Старший сын Фиделя Кастро покончил с собой - СМИ
    03:52 02.02.2018
    634
    В течение нескольких месяцев медики оказывали Кастро-младшему помощь в связи с глубокой депрессией. Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторный режим наблюдения.
    Могила Кастро превратилась в место международного паломничества
    Могила Кастро стала местом международного паломничества 
    08:47 11.02.2017
    296
    Место захоронения Фиделя Кастро превратилось в место настоящего паломничества. Каждый день на кладбище в Сантьяго-де-Куба приходят примерно две тысячи кубинцев иностранцев.
    Граффити с изображением Фиделя Кастро в Гаване, Куба
    На Кубе запретили называть именем Фиделя Кастро улицы
    01:48 28.12.2016
    141
    Запрещается использовать образ Фиделя "для возведения монументов, бюстов, статуй" и других памятных объектов, а также в коммерческих целях. Законопроект не ограничивает использование образа команданте в литературных произведениях.
    Похороны Фиделя Кастро
    Похороны Фиделя Кастро 
    19:06 04.12.2016
    187Захоронение праха Фиделя Кастро
    Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет в минувшую пятницу. В стране был объявлен национальный траур — приспущены национальные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
    Прощание с Фиделем Кастро
    Обзор ИноСМИ: пожары в США, недовольство Китая, последняя воля Фиделя
    15:22 04.12.2016
    498Захоронение праха Фиделя Кастро
    США охватили пожары, Китай недоволен беседой Трампа с главой администрации Тайваня, Куба прощается с Фиделем Кастро, а экс-кандидат в президенты США Джилл Стайн отказалась от требований о пересчете голосов.
    Похороны Фиделя Кастро
    Церемония захоронения праха Фиделя Кастро проходит в Сантьяго-де-Куба
    14:39 04.12.2016
    397Захоронение праха Фиделя Кастро
    В субботу лидер Кубы Рауль Кастро, выступавший на митинге памяти Фиделя, заявил, что церемония захоронения будет скромной. Сегодня кортеж провожали тысячи жителей города.
    Прощание с Фиделем Кастро
    В воскресенье похоронят Фиделя Кастро
    07:38 04.12.2016
    143Захоронение праха Фиделя Кастро
    Рауль Кастро заявил, что прах Фиделя "будет захоронен во время простой церемонии на кладбище Санта-Ифигения, рядом с мавзолеем Хосе Марти, рядом с могилами его товарищей по штурму казарм Монкада и по подпольной борьбе".
    Председатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро
    Рауль Кастро призвал кубинцев строить социализм
    04:34 04.12.2016
    160Захоронение праха Фиделя Кастро
    По словам лидера Кубы Рауля Кастро, кубинцы смогут преодолеть любые препятствия, угрозы или невзгоды в воплощении твердого намерения построить социализм на Кубе.
    Траурный митинг в память о Фиделе Кастро в Сантьяго-де-Куба
    Траурный митинг в память о Фиделе Кастро в Сантьяго-де-Куба 
    04:20 04.12.2016
    104Захоронение праха Фиделя Кастро
    Участники митинга скандировали лозунги "Я-Фидель", многие пришли с национальными флагами, флагами движения "26 июля" и самодельными нарукавными черно-красными повязками, символизирующими принадлежность к движению.
    Траурный митинг в память о Фиделе Кастро в Сантьяго-де-Куба
    Траурный митинг памяти Фиделя Кастро начался в Сантьяго-де-Куба
    02:42 04.12.2016
    144Захоронение праха Фиделя Кастро
    На площади Антонио Масео собрались тысячи жителей города, которые пришли к месту митинга за несколько часов. Участники митинга скандировали лозунги "Я-Фидель", многие пришли с национальными флагами, флагами движения "26 июля".
    Прощание с Фиделем Кастро на Кубе
    Диего Марадона посетил церемонию прощания с Фиделем Кастро
    21:37 03.12.2016
    106Захоронение праха Фиделя Кастро
    В эфире государственного кубинского телевидения Марадона заявил, что Кастро был ему как отец: "Я приехал, чтобы быть рядом с моим вторым отцом, с легендой, которая уходит от нас".
    Прощание с Фиделем Кастро на Кубе
    Кортеж с урной с прахом Фиделя Кастро прибыл в Сантьяго-де-Куба
    20:00 03.12.2016
    165Захоронение праха Фиделя Кастро
    Согласно информации, в городах и поселках, по которым следовал кортеж с урной с прахом Фиделя Кастро, сотни тысяч кубинцев выходили на улицы, чтобы проститься с команданте.
    Прощание с Фиделем Кастро на Кубе
    Массовая акция памяти Фиделя Кастро пройдет в Сантьяго-де-Куба
    02:58 03.12.2016
    143Захоронение праха Фиделя Кастро
    Акция запланирована на площади Антонио Масео. В населенных пунктах, по которым следует кортеж, сотни тысяч кубинцев выходят на улицы, чтобы проститься с команданте.
    Прощание с Фиделем Кастро на Кубе
    Прощание с Кастро: урну с прахом повезли по пути "Каравана свободы" 
    18:10 30.11.2016
    310Захоронение праха Фиделя Кастро
    Колонна машин, в которой находится урна с прахом лидера кубинской революции Фиделя Кастро, начала в среду путь на восток острова в город Сантяго-де-Куба, где 4 декабря пройдет церемония похорон.
    Гавана провожает Фиделя Кастро в последний путь
    Гавана провожает в последний путь Фиделя Кастро 
    16:03 30.11.2016
    167Захоронение праха Фиделя Кастро
    На площади Революции в Гаване любой желающий в течение двух дней сможет увидеть урну с прахом бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро и попрощаться с ним.
    Прощание с Фиделем Кастро
    В Гаване на мероприятие в честь Фиделя Кастро пришли около миллиона человек
    11:58 30.11.2016
    64Захоронение праха Фиделя Кастро
    Отметим, что мероприятие, проходившее вечером во вторник на гаванской площади Революции собрало государственных лидеров и политиков и Латинской Америки, и других стран мира.
    Прощание с Фиделем Кастро
    Церемония в память Фиделя Кастро началась в Гаване
    02:31 30.11.2016
    89Захоронение праха Фиделя Кастро
    Сообщается, что церемония в память лидера кубинской революции Фиделя Кастро проходит на площади Революции рядом с мемориалом имени Хосе Марти, который уже посетили несколько миллионов человек.
    Прощание с Фиделем Кастро
    Километровые очереди на прощании с Фиделем Кастро 
    02:01 30.11.2016
    112Захоронение праха Фиделя Кастро
    Церемония прощания кубинцев с Фиделем Кастро началась в Гаване в понедельник. Память лидера кубинской революции почтили 21 залпом из артиллерийских орудий. Также после начала церемонии по всей стране были приспущены государственные флаги.
    Прощание с Фиделем Кастро
    Караван с урной с прахом Фиделя Кастро отправится на восток Кубы
    23:42 29.11.2016
    41Захоронение праха Фиделя Кастро
    Сообщается, что урна с прахом Фиделя Кастро проследует по обратному маршруту "Каравана свободы" - победному пути отрядов кубинских революционеров, которые 2 января 1959 года отправились из Сантьяго-де-Куба в Гавану.
    Прощание кубинцев с Фиделем Кастро. Видео
    Прощание кубинцев с Фиделем Кастро 
    06:08 29.11.2016
    225Захоронение праха Фиделя Кастро
    Церемония прощания кубинцев с Кастро началась в Гаване в понедельник, память умершего лидера кубинской революции почтили 21 залпом из артиллерийских орудий. Также после начала церемонии по всей стране были приспущены государственные флаги.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги