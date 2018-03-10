Запрещается использовать образ Фиделя "для возведения монументов, бюстов, статуй" и других памятных объектов, а также в коммерческих целях. Законопроект не ограничивает использование образа команданте в литературных произведениях.
США охватили пожары, Китай недоволен беседой Трампа с главой администрации Тайваня, Куба прощается с Фиделем Кастро, а экс-кандидат в президенты США Джилл Стайн отказалась от требований о пересчете голосов.
Рауль Кастро заявил, что прах Фиделя "будет захоронен во время простой церемонии на кладбище Санта-Ифигения, рядом с мавзолеем Хосе Марти, рядом с могилами его товарищей по штурму казарм Монкада и по подпольной борьбе".
Участники митинга скандировали лозунги "Я-Фидель", многие пришли с национальными флагами, флагами движения "26 июля" и самодельными нарукавными черно-красными повязками, символизирующими принадлежность к движению.
На площади Антонио Масео собрались тысячи жителей города, которые пришли к месту митинга за несколько часов. Участники митинга скандировали лозунги "Я-Фидель", многие пришли с национальными флагами, флагами движения "26 июля".
Церемония прощания кубинцев с Фиделем Кастро началась в Гаване в понедельник. Память лидера кубинской революции почтили 21 залпом из артиллерийских орудий. Также после начала церемонии по всей стране были приспущены государственные флаги.
Сообщается, что урна с прахом Фиделя Кастро проследует по обратному маршруту "Каравана свободы" - победному пути отрядов кубинских революционеров, которые 2 января 1959 года отправились из Сантьяго-де-Куба в Гавану.
Церемония прощания кубинцев с Кастро началась в Гаване в понедельник, память умершего лидера кубинской революции почтили 21 залпом из артиллерийских орудий. Также после начала церемонии по всей стране были приспущены государственные флаги.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".