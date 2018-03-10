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    МИД Кубы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Баннер с изображением Фиделя Кастро в Гаване, Куба
    МИД Кубы резко отреагировал на новые санкции США
    05:52 09.11.2017
    453Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    По словам представителя дипломатического ведомства Кубы, предпринятые Вашингтоном меры означают серьезный шаг назад в двусторонних отношениях как результат решений, принятых администрацией президента Дональда Трампа.
    Ракета Hellfire класса воздух-земля
    Куба действовала открыто в ситуации с ракетой из США - МИД
    05:17 14.02.2016
    407Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    В субботу эксперты вернулись в США с данной ракетой, сообщил МИД Кубы. "Куба действовала серьезно и открыто и сотрудничала с тем, чтобы найти удовлетворяющее стороны разрешение этому происшествию", - говорится в заявлении МИД.
    Реакция кубинцев на нормализацию отношений Острова Свободы с США
    США рассмотрят исключение Кубы из числа стран-спонсоров терроризма - госдеп
    22:40 13.03.2015
    48Восстановление отношений Кубы и США: визит Обамы
    Вопрос исключение Кубы из числа стран-спонсоров терроризма еще рассматривается и США постараются закончить рассмотрение насколько возможно быстро, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента.
    Гавана
    Куба и США на следующей неделе обсудят вопрос об открытии посольств
    04:38 18.01.2015
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    В среду, 21 января, делегации планируют обсудить миграционные вопросы, в частности, меры, направленные на борьбу с нелегальной миграцией и теневым бизнесом, связанным с переброской мигрантов.
    Гавана
    Куба восстановила полноценные дипотношения с Гондурасом
    03:06 29.10.2014
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    Новый кубинский посол Серхио Олива Герра вручил свои верительные документы замглавы МИД центральноамериканской страны Роберто Очоа.
    Гавана
    Куба заявила о необходимости установления нового мирового порядка
    02:19 28.09.2014
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    Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил в субботу в ходе заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке о необходимости установления нового мирового порядка, который предполагал бы отсутствие войн.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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