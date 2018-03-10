По словам представителя дипломатического ведомства Кубы, предпринятые Вашингтоном меры означают серьезный шаг назад в двусторонних отношениях как результат решений, принятых администрацией президента Дональда Трампа.
В субботу эксперты вернулись в США с данной ракетой, сообщил МИД Кубы. "Куба действовала серьезно и открыто и сотрудничала с тем, чтобы найти удовлетворяющее стороны разрешение этому происшествию", - говорится в заявлении МИД.
Вопрос исключение Кубы из числа стран-спонсоров терроризма еще рассматривается и США постараются закончить рассмотрение насколько возможно быстро, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.