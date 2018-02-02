США будут размещать авиацию, способную нести ядерное оружие - доктрина

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. США будут размещать по всему миру так называемую авиацию "двойного назначения", способную нести как обычное, так и ядерное оружие, говорится в ядерной доктрине, опубликованной в пятницу, 2 февраля.

"Соединенные Штаты будут поддерживать и укреплять, по мере необходимости, возможности по дальнейшему размещению ядерных бомбардировщиков и самолетов двойного назначения по всему миру. Мы намерены обновить такие самолеты двойного назначения с ядерными возможностями за счет F-35", — говорится в документе.

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Среди регионов размещения такой авиации указывается Европа.

Самолет F-35 является новейшим истребителем-бомбардировщиком пятого поколения, который стал поступать в вооруженные силы США в последние годы. Планируются поставки и ряду союзников США. Ранее на F-35 не устанавливали ядерное оружие, хотя техническая возможность была заложена при проектировании самолета.