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    США будут размещать авиацию, способную нести ядерное оружие - доктрина

    (обновлено: )9402
    Соединенные Штаты будут поддерживать и укреплять, по мере необходимости, возможности по дальнейшему размещению ядерных бомбардировщиков и самолетов двойного назначения по всему мир, говорится в новой ядерной доктрине США.
    Lockheed Martin F-35 Лайтнинг II
    wikipedia

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. США будут размещать по всему миру так называемую авиацию "двойного назначения", способную нести как обычное, так и ядерное оружие, говорится в ядерной доктрине, опубликованной в пятницу, 2 февраля.

    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
    Скриншот с видео
    В мире началась гонка ядерного вооружения - Мусиенко

    "Соединенные Штаты будут поддерживать и укреплять, по мере необходимости, возможности по дальнейшему размещению ядерных бомбардировщиков и самолетов двойного назначения по всему миру. Мы намерены обновить такие самолеты двойного назначения с ядерными возможностями за счет F-35", — говорится в документе.

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    Среди регионов размещения такой авиации указывается Европа.

    Самолет F-35 является новейшим истребителем-бомбардировщиком пятого поколения, который стал поступать в вооруженные силы США в последние годы. Планируются поставки и ряду союзников США. Ранее на F-35 не устанавливали ядерное оружие, хотя техническая возможность была заложена при проектировании самолета.

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