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    Посол России в США признал крушение российско-американских отношений

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (93)

    (обновлено: )36
    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что "события в Великобритании явились лишь только предлогом для того, чтобы реализовать давно задуманную провокацию".
    Анатолий Антонов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не может припомнить такого крушения российско-американских отношений.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Шаг к ядерной войне. США и НАТО высылают российских военных атташе

    "Честно говоря, таких выпадов в адрес РФ я не помню, такого крушения российско-американских отношений из истории я не могу припомнить", — сказал Антонов в интервью программе "Известия. Главное" на "Пятом канале".

    "События в Великобритании явились лишь только предлогом для того, чтобы реализовать давно задуманную провокацию в отношении РФ. Мы внимательно посмотрели, кто в последнее время ездил в посольство США в Москве. Что это за люди – это люди из кризисного центра, из британского отдела госдепартамента. Все эти провокации готовились более трех недель", — сказал Антонов.

    Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с "делом Скрипаля".

    После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года. Кроме того закрылось генконсульство США в Санкт-Петербурге.

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