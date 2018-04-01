Посол России в США признал крушение российско-американских отношений

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не может припомнить такого крушения российско-американских отношений.

"Честно говоря, таких выпадов в адрес РФ я не помню, такого крушения российско-американских отношений из истории я не могу припомнить", — сказал Антонов в интервью программе "Известия. Главное" на "Пятом канале".

"События в Великобритании явились лишь только предлогом для того, чтобы реализовать давно задуманную провокацию в отношении РФ. Мы внимательно посмотрели, кто в последнее время ездил в посольство США в Москве. Что это за люди – это люди из кризисного центра, из британского отдела госдепартамента. Все эти провокации готовились более трех недель", — сказал Антонов.

Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с "делом Скрипаля".

После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года. Кроме того закрылось генконсульство США в Санкт-Петербурге.