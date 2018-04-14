Удар по Сирии не останется без последствий - посол РФ в США

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Ответственность за ракетный удар по Сирии лежит на США, Великобритании и Франции, такие действия не останутся без последствий, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон также отдали приказы об участии вооруженных сил своих стран в ударах по САР.

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"Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них – на Вашингтоне, Лондоне и Париже", — говорится в заявлении посла, распространенном посольством РФ.

Глава дипмиссии также отметил, что "выпады в адрес президента России неприемлемы и недопустимы".

"Морального права обвинять другие страны у США – обладателя крупнейшего арсенала химоружия – нет", — отметил Антонов.

Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков накануне заявил, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе якобы целиком является постановочным. По словам представителя российского военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.