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    В мире

    Макрон: операция ограничена ударами по объектам сирийского правительства

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (92)

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    По словам французского президента, "операция будет ограничена ударами по объектам сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие".
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина.  Президент Франции Эммануэль Макрон отдал приказ о применении французских войск для совместных с США и Британией ударов по Сирии, сообщает Елисейский дворец.

    Ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили, что отдали приказ нанести удар по Сирии.

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    "Наша операция будет ограничена ударами по объектам сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие", — говорится в коммюнике.

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    Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

    Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков накануне заявил, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе якобы целиком является постановочным. По словам представителя российского военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

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