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    США нанесли удар по Сирии в ответ на "применение химоружия"

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    Сирия: в полушаге от третьей мировой (89)

    (обновлено: )32220
    Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что операция в Сирии проходит с участием военнослужащих США, Франции и Великобритании.
    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. США приняли решение нанести удар по Сирии в ответ на "применение химического оружия".

    Представители Сирийского Арабского Красного Полумесяца и местные жители ищут выживших после авиаудара в сирийском городе Дума
    Abd Doumany/AFP
    Повод заДУМАться

    Операция в Сирии проходит с участием военнослужащих США, Франции и Великобритании, заявил американский президент Дональд Трамп, объявив начало операции.

    "Совместная операция с ВС Франции и Великобритании сейчас началась, мы благодарим их", — сказал президент США в телевизионном обращении.

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    Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

    В свою очередь в Кремле отметили, что не являются сторонниками twitter-дипломатии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "выдуманный предлог использования химического оружия в Думе не может быть поводом для силовых действий".

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    Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе якобы целиком является постановочным. По словам представителя российского военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

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