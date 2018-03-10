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    Московская биржа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 103
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    Рубли
    Рубль упал перед выходными
    17:04 06.05.2016
    366
    Курс доллара расчетами "завтра" к 12.07 рос на 0,29 рубля — до 66,18 рубля, курс евро — на 0,50 рубля, до 75,62 рубля, следует из данных Московской биржи.
    Российская фондовая биржа ММВБ-РТС
    Рынок акций РФ преодолел психологическую отметку на фоне роста нефти
    16:30 11.04.2016
    458
    Индикатор, рассчитываемый по долларовым ценам акций (РТС), достиг максимума с 24 ноября прошлого года, а рублевый ММВБ обновляет максимум с 23 марта.
    Трейдеры. Архивное фото
    Московская биржа вышла из капитала Украинской биржи
    10:56 10.03.2016
    742
    Как уточняется в сообщении Московской биржи, цены сделок примерно соответствуют балансовой стоимости пакетов акций по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) биржи.
    Российская фондовая биржа ММВБ-РТС
    Рынок акций РФ преодолел психологическую отметку на фоне роста нефти
    13:12 18.02.2016
    1101
    Индекс ММВБ поднялся выше психологической отметки в 1800 пунктов на фоне роста нефти марки Brent до 35 долларов за баррель. Таких показателей у ММВБ не было с конца ноября 2015 года.
    Денежные купюры. Архивное фото
    Российский рубль ослабил позиции к доллару и евро
    09:47 17.02.2016
    249
    В начале среды курс доллара расчетами на "завтра" рос на 14 копеек - до 78,04 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Падение происходит на фоне незначительного спада цен на углеводороды.
    Рубли
    Курс доллара превысил 78 рублей на фоне спада цен на нефть
    19:00 16.02.2016
    307
    К вечеру вторника курс доллара расчетами на "завтра" рос на 91 копейку - до 77,86 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Падение происходит на фоне скатывающихся цен на углеводороды.
    Доллары США и рубли в кассе. Архивное фото
    Российский рубль перешел к росту на коррекции рынка нефти вверх
    15:08 27.01.2016
    438Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Минфин РФ проводит два аукциона по размещению двух выпусков ОФЗ на 30 миллиардов рублей. По итогам первого аукциона спрос оказался относительно высоким, а Минфин не стал давать премию к рынку. Это также поддержало рубль, говорят эксперты.
    Доллары США и рубли в кассе. Архивное фото
    Рубль усилил падение, курс евро превысил 92 руб, курс доллара – 84 руб
    09:48 21.01.2016
    682
    Утром на торгах Московской биржи российская валюта подешевела на 2,64 рубля по отношению к доллару и на 3,35 рубля - по отношению к евро.
    Доллары и рубли
    Российский рубль уступил еще один рубеж вслед за нефтью, доллар уже по 82 руб
    19:27 20.01.2016
    286Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Доллар превысил отметку 82 рубля, обновив исторический максимум, евро закрепляется выше 89 рублей впервые с декабря 2014 года. Это наихудшая динамика рубля за несколько месяцев.
    Рублевые купюры
    Курс рубля падает вслед за нефтью: евро уже дороже 89 руб
    17:51 20.01.2016
    442
    Евро превысил отметку 89 рублей впервые с декабря 2014 года, доллар подбирается к 82 рублям, обновляя исторические максимумы.
    Деньги. Архивное фото
    Российский рубль обновил минимум против доллара, подскочившего выше 81 рубля
    15:54 20.01.2016
    156Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Курс доллара расчетами "завтра" на 15.30 среды вырос на 2,41 рубля - до 80,97 рубля, курс евро - на 2,55 рубля - до 88,27 рубля, следует из данных Московской биржи.
    Рубли
    Российский рубль обновил минимумы с декабря 2014 года
    09:25 18.01.2016
    671
    Согласно данным Московской биржи, утром в понедельник курс доллара рос на 1,07 рубля - до 78,67 рубля, курс евро - на 0,97 рубля до 85,65 рублей.
    Рубли
    Курс доллара в РФ подскочил выше 77 рублей, обновив максимум с декабря 2014 года
    09:24 12.01.2016
    130
    Утром во вторник стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,31% — до 30,86 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI до 30,48 доллара за баррель.
    Доллары США и рубли в кассе. Архивное фото
    В России курс рубля опустился ниже отметки в 74 руб/долл
    10:52 06.01.2016
    418
    Курс российской валюты опустился до минимальной отметки, начиная с декабря 2014 года. Снижение курса рубля проходит на фоне падение цены на нефть марки Brent.
    Доллары и рубли
    Рубль продолжает слабеть, доллар уже дороже 73 руб
    10:31 30.12.2015
    131
    Курс российской валюты упал до мининимальной отметки с конца 2014 года. Курс евро на торгах Московской биржи уже тестирует отметку 80 руб/евро.
    Доллары США и рубли в кассе. Архивное фото
    Курс российского рубля упал до минимальной отметки за последний год
    11:59 28.12.2015
    620
    Курс российского рубля по отношению к американскому доллару в понедельник снизился до отметки 72 руб/долл. Курс евро достиг почти 79 руб/евро.
    Рубли
    Российский рубль сдает позиции: курс доллара вырос до 71 руб, евро - до 78 руб
    15:05 14.12.2015
    200
    Из-за минимальных цен на нефть, которая подешевела до 36,4 доллара за баррель, курс российской валюты резко сократился в течение торгов 14 декабря.
    Доллары США и рубли в кассе. Архивное фото
    Доллар впервые за три месяца подскочил до 69 рублей
    13:50 07.12.2015
    183
    Согласно данным Московской биржи, курс доллара расчетами "завтра" по состоянию на 13.45 по киевскому времени повышался на 0,79 рубля - до 68,92 рубля, курс евро - на 0,52 рубля, до 74,58 рубля.
    Доллары США и рубли
    Рубль ускорил снижение на фоне дешевеющей нефти
    10:45 23.11.2015
    261
    По данным Московской биржи, курс доллара расчетами "завтра" на 10.29 по киевскому времени рос на 1,01 рубля - до 65,76 рубля, курс евро - на 1,02 рубля - до 69,95 рубля.
    Московская биржа. Архивное фото
    Московская биржа избавляется от акций Украинской биржи
    12:48 18.11.2015
    747
    Московская биржа договорилась с украинской инвестиционной группой "Универ" о продаже принадлежащих ей акций ПАО "Украинская биржа", впоследствии не исключено проведение вторичного размещения акций торговой площадки по открытой подписке (SPO).
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