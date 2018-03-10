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Минфин РФ проводит два аукциона по размещению двух выпусков ОФЗ на 30 миллиардов рублей. По итогам первого аукциона спрос оказался относительно высоким, а Минфин не стал давать премию к рынку. Это также поддержало рубль, говорят эксперты.