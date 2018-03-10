Минфин РФ проводит два аукциона по размещению двух выпусков ОФЗ на 30 миллиардов рублей. По итогам первого аукциона спрос оказался относительно высоким, а Минфин не стал давать премию к рынку. Это также поддержало рубль, говорят эксперты.
Утром во вторник стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,31% — до 30,86 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI до 30,48 доллара за баррель.
Московская биржа договорилась с украинской инвестиционной группой "Универ" о продаже принадлежащих ей акций ПАО "Украинская биржа", впоследствии не исключено проведение вторичного размещения акций торговой площадки по открытой подписке (SPO).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".