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    Курс российского рубля упал до отметок двухлетней давности

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    На торгах в Московской бирже курс российского рубля обвалился до отметок, которые не фиксировались с весны 2016 года. Евро преодолевал отметку в 80 рублей, доллар - 65 руб.
    Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Рубль в начале среды продолжил ощутимо дешеветь: евро уже протестировал круглый уровень 80 рублей, доллар попытался дотянуться до 65.

    Фондовая биржа. Экономический график
    REUTERS/Regis Duvignau
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    Таких высоких курсов евро и доллара в России не было с марта-апреля 2016 года.

    Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 среды рос на 1,45 рубля, до 64,46 рубля, курс евро — на 1,88 рубля, до 79,73 рубля, следует из данных Московской биржи.

    Ранее в среду доллар поднимался до 64,77 рубля, максимума с декабря 2016 года, евро – до 80,15 рубля — максимума с марта 2016 года.

    Напомним, 6 апреля США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под санкции попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний.

    На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США.

    Во вторник, 10 апреля, российский рубль продолжил снижение на торгах в Москве: курс доллара превысил 61 руб/долл, курс евро — более 75 руб/евро.

    Утром 11 апреля Национальный банк Украины подверг существенной корректировке официальный курс российского рубля: он снизился с 4,5 до 4,16 грн/10 рублей.

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