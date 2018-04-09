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    Россия

    Курс российского рубля продолжает падать после введенных санкций США

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    Курс евро по отношению к российскому рублю уже преодолел отметку в 72 руб/евро. Последний раз такая отметка фиксировалась в августе 2017 года.
    Доллары и рубли
    RIA News Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Рубль игнорирует отскок вверх нефтяных котировок и падает к евро и доллару, европейская валюта смогла подняться выше 72 рублей впервые с 3 августа 2017 года, следует из данных Московской биржи.

    Флаги США и России
    ТВ Центр
    США расширили санкции против РФ

    Курс доллара расчетами "завтра" на 10.38 (по Киеву — ред) рос на 49 копеек — до 58,66 рубля, курс евро — на 63 копейки — до 72,01 рубля (уже поднимался до 72,08 рубля), также следует из данных биржи.

    Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,33% — до 67,33 доллара за баррель.

    В пятницу, 6 апреля, сообщалось, что российский рубль усилил снижение, доллар превысил уровень 58 рублей на фоне снижения котировок нефти и новых санкций США против РФ.

    Напомним, США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

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