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    Forbes подсчитал потери Дерипаски после новых санкций США против РФ

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (695)

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    В новый санкционный список попал российский миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании - En+ Group, "Русал", группа "ГАЗ". По данным экспертов Дерипаска потерял около $927 млн.

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Состояние миллиардера Олега Дерипаски сократилось на 927 миллионов долларов за один день на фоне новых санкций со стороны США, следует из данных рейтинга миллиардеров Forbes.

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    США в пятницу, 6 апреля, ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал и миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании — En+ Group, "Русал", группа "ГАЗ".

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    В результате акции "Русала" и En+ Group подешевели на Московской бирже почти на 20%. Теперь богатство Дерипаски оценивается в 5,3 миллиарда долларов, согласно Forbes.

    Кроме того, в список попали Сулейман Керимов и Виктор Вексельберг. По данным Forbes, Керимов обеднел за день на 263 миллиона долларов, до 6,6 миллиарда долларов, Вексельберг — на 57 миллионов долларов, до 14,6 миллиарда долларов.

    В то же время в Белом доме заявили, что "санкции не означают отмену встречи Трампа с Путиным". 

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