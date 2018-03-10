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    Запорожьеоблэнерго

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Митинг работников Запорожьеоблэнерго в центре Запорожья
    Коллектив "Запорожьеоблэнерго" объявил забастовку из-за долгов по зарплате
    12:35 19.12.2017
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    В акции протеста принимают участие 545 сотрудников энергоснабжающей компании. Задолженность перед коллективом равна трехмесячному зарплатному фонду.
    Цех Запорожстали. Архивное фото
    Меткомбинат "Запорожсталь" отключили от электроэнергии из-за долгов
    15:23 01.12.2015
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    Предприятие объясняет задолженность перед энергетиками тем, что государство комбинату не возмещает налог на добавленную стоимость. Полной остановки предприятия не произошло.
    Линии электропередач
    Приватизация облэнерго: русские идут или уже пришли
    10:11 20.06.2015
    4376Украина в тисках энергозависимости
    Корпоративный конфликт, разгоревшийся в "Запорожьеоблэнерго" (ЗОЭ), может поставить крест на планах правительства по привлечению иностранных инвесторов в украинскую энергетику и упрочить позиции российских олигархов в украинской электроэнергетике.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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