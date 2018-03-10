В результате расследования в Еврокомиссии установили, что "Метинвест" поставлял свою продукцию с демпинговой маржей в 14%. При этом антидемпинговые меры коснулись не только Украины - пошлины были введены для продукции из России, Ирана и Бразилии.
Директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко Зинченко обратился к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну с просьбой оказать содействие в ускорении выдачи разрешений иностранным судам на доставку руды в Мариуполь.
Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля. Также из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех шахтах угольного объединения "Краснодонуголь", производителя коксующегося угля.
Транспортная блокада ЛНР и ДНР ведет к остановке предприятий, которые до сих пор еще работали в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Одновременно местные власти обещают эти предприятия национализировать.
Согласно сообщению Минэкономразвития, египетская сторона официально проинформировала Украину о начале антидемпингового расследования в отношении импорта стальной арматуры происхождением из Китая, Турции и Украины.
Кандидат в мэры связал избиение начальника своего штаба с избирательной компанией и силами, которые поддерживают его конкурента во втором туре выборов - главного инженера комбината "Запорожсталь" Владимира Буряка.
Осколками был поврежден газопровод второй коксовой батареи, что привело к возгоранию газа. К утру совместно удалось локализировать и погасить огонь. В настоящий момент приостановлена выдача кокса на двух батареях коксового цеха № 1.
Как сообщается, на ММК имени Ильича и "Азовстали" ситуация критическая. Рассматривается вариант временного перевода доменных печей на тихий ход, а также ограничения работы сталеплавильного и прокатного производств.
Гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков заявил о том, что сразу три промышленных гиганта страны могут закрыться из-за невозмещения НДС. На этот шантаж власти руководство заводов пошло из-за тяжелого кризиса отрасли.
На данный момент предприятие имеет серьезные разрушения в коксовом и углеподготовительном цехах, снарядами перебиты все четыре высоковольтных ввода, питающие Авдеевский коксохим, сообщается на сайте компании "Метинвест".
Согласно информации первого зампредправления Сбербанка Максима Полетаева, на балансе украинские кредиты есть. "Да, они обслуживаются, мы готовим реструктуризацию - это в части "Метинвеста" Ахметова", - отметил он.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".