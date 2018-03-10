наверх
10.03.201805:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Метинвест

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 42
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Доменная печь. Архивное фото
    Еврокомиссия ввела антидемпинговую пошлину на листовой прокат "Метинвеста"
    16:27 06.10.2017
    163Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    В результате расследования в Еврокомиссии установили, что "Метинвест" поставлял свою продукцию с демпинговой маржей в 14%. При этом антидемпинговые меры коснулись не только Украины - пошлины были введены для продукции из России, Ирана и Бразилии.
    Доменная печь. Архивное фото
    Меткомбинаты Мариуполя снижают производство из-за проблем с транспортом
    00:15 18.06.2017
    609
    Директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко Зинченко обратился к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну с просьбой оказать содействие в ускорении выдачи разрешений иностранным судам на доставку руды в Мариуполь.
    Авдеевский коксохимический завод
    После трех месяцев простоя Авдеевский коксохим возобновил работу
    21:17 15.05.2017
    364Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По информации пресс-службы "Метинвеста", работу возобновили четыре структурных подразделения предприятия, это дало возможность полноценно работать всему четырехтысячному коллективу коксохима.
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    "Метинвест" возобновил работу Енакиевского металлургического завода 
    03:31 01.05.2017
    2605Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По данным пресс-службы "Метинвеста", за время вынужденного простоя, который длился более месяца, металлурги успели выполнить целый комплекс работ для повышения производительности оборудования.
    Мариуполь
    Не только заводы. Кто "кормит" Мариуполь
    09:53 27.04.2017
    1990
    Беспристрастная статистика показывает, кто и сколько налогов отчисляет в городской бюджет, кто формирует местную казну Мариуполя, которая и оплачивает насущные потребности города.
    Группа компаний Метинвест
    "Метинвест" утратил контроль над всеми активами в ЛДНР
    18:59 15.03.2017
    283Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    В пресс-службе сообщили, что на предприятия группы "Метинвест" на НКТ пришли неизвестные люди, которые потребовали перерегистрировать предприятия в юрисдикции непризнанных республик.
    Енакиевский металлургический завод
    Енакиевский метзавод и "Краснодонуголь" останавливают производство
    23:20 20.02.2017
    1160Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля. Также из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех шахтах угольного объединения "Краснодонуголь", производителя коксующегося угля.
    Блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса
    Блокада и казус Семенченко: почему экс-комбат атаковал Ахметова и ЛНР?
    18:45 16.02.2017
    6816Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Транспортная блокада ЛНР и ДНР ведет к остановке предприятий, которые до сих пор еще работали в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Одновременно местные власти обещают эти предприятия национализировать.
    Енакиевский металлургический завод
    Египет начал антидемпинговое расследование импорта украинской арматуры
    18:26 05.01.2017
    3493Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Согласно сообщению Минэкономразвития, египетская сторона официально проинформировала Украину о начале антидемпингового расследования в отношении импорта стальной арматуры происхождением из Китая, Турции и Украины.
    Место происшествия. Архивное фото
    Начальника штаба кандидата в мэры избили в Запорожье
    02:23 11.11.2015
    127Второй тур выборов мэров: итоги
    Кандидат в мэры связал избиение начальника своего штаба с избирательной компанией и силами, которые поддерживают его конкурента во втором туре выборов - главного инженера комбината "Запорожсталь" Владимира Буряка.
    Митинг рабочих в Мариуполе
    Рабочие перекрыли железную дорогу в Мариуполе, требуя выплаты зарплаты
    22:47 13.10.2015
    343Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Группа рабочих строительной компании "Азовстальстрой" (входит в структуру ООО ПСП "Азовинтэкс") временно перекрыла железнодорожный путь у взорванного моста в Мариуполе.
    Служба Безопасности Украины
    Возмещение налогов ряду предприятий в ДНР остановлено - СБУ
    11:49 04.09.2015
    1532
    Согласно информации, возмещение налога на добавленную стоимость остановили ООО "Метинвест-Украина", ПАО "Харцызский трубный завод" и ПАО "Енакиевский металлургический завод".
    На месте обстрелов Авдеевского коксохимического завода. Архивное фото
    Авдеевский коксохим попал под массированный обстрел
    10:06 27.07.2015
    471Демилитаризация Донбасса
    Осколками был поврежден газопровод второй коксовой батареи, что привело к возгоранию газа. К утру совместно удалось локализировать и погасить огонь. В настоящий момент приостановлена выдача кокса на двух батареях коксового цеха № 1.
    Группа компаний Метинвест
    Метпредприятия в Мариуполе переведены на минимальную загрузку
    20:30 12.06.2015
    277
    Пресс-служба "Метинвеста" сообщила, что металлургические комбинаты имени Ильича и "Азовсталь" полностью отключены от подачи природного газа, в режим простоя выведены практически все доменные печи.
    Логотип Метинвеста
    Меткомбинаты в Мариуполе в критической ситуации - "Метинвест"
    15:33 12.06.2015
    402Обстрелы на Донбассе
    Как сообщается, на ММК имени Ильича и "Азовстали" ситуация критическая. Рассматривается вариант временного перевода доменных печей на тихий ход, а также ограничения работы сталеплавильного и прокатного производств.
    Енакиевский металлургический завод
    Невозврат НДС и закрытие "Метинвеста"
    10:15 27.05.2015
    991Украина - шаг до дефолта
    Гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков заявил о том, что сразу три промышленных гиганта страны могут закрыться из-за невозмещения НДС. На этот шантаж власти руководство заводов пошло из-за тяжелого кризиса отрасли.
    Группа компаний Метинвест
    "Метинвест": три завода могут остановиться из-за невозврата НДС
    15:11 25.05.2015
    414
    Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков сообщил, что отключения трех предприятий от системы автоматического возмещения НДС начались с мая.
    Авдеевский коксохимический завод под обстрелом. Архивное фото
    Авдеевский коксохим в Донецкой области остановлен из-за обстрела - "Метинвест"
    13:11 24.05.2015
    280Донбасс. Замороженный конфликт
    На данный момент предприятие имеет серьезные разрушения в коксовом и углеподготовительном цехах, снарядами перебиты все четыре высоковольтных ввода, питающие Авдеевский коксохим, сообщается на сайте компании "Метинвест".
    Здание Сбербанка РФ
    Украинские кредиты Сбербанка обслуживаются - представитель банка
    14:27 23.05.2015
    1397Украина - шаг до дефолта
    Согласно информации первого зампредправления Сбербанка Максима Полетаева, на балансе украинские кредиты есть. "Да, они обслуживаются, мы готовим реструктуризацию - это в части "Метинвеста" Ахметова", - отметил он.
    Логотип Метинвеста
    В "Метинвесте" реструктуризацию почему-то назвали банкротством – Фурса
    12:12 10.04.2015
    659
    "Метинвест", принадлежащий группе СКМ Рината Ахметова, объявил дефолт. Эксперт инвестиционной компании считает, что компания начала реструктуризацию, а не банкротство.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны

    Организации