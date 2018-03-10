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    Россельхозбанк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Доллары США и рубли в кассе. Архивное фото
    Moody's понизило рейтинг Сбербанка и еще 6 фининститутов России
    19:12 24.02.2015
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    Moody's 21 февраля понизило суверенный кредитный рейтинг России до спекулятивного "Ba1" с уровня "Baa3". Причинами данного шага агентство назвало последствия украинского кризиса, падение цен на нефтепродукты, а также снижение обменного курса рубля.
    Цюрих
    Посол: Швейцария хочет убедиться, что госбанки РФ не обходят санкции
    12:50 03.12.2014
    206
    Швейцария ужесточила требования для Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка и шести компаний, попавших под санкции Евросоюза.
    Доллар вырос до 48 рублей, евро до 59 рублей
    В городах России вырос спрос на доллары и евро, но банки справляются
    04:11 08.11.2014
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    В банках предупреждают, что крупные суммы лучше заказывать заранее, хотя бы за день - правда, такие рекомендации они давали и раньше, независимо от изменений курсов валют.
    График. Архивное фото
    Агентство Moody's понизило рейтинги семи крупнейших финансовых институтов РФ
    02:46 21.10.2014
    92Новые санкции в отношении России.
    В список вошли "Сбербанк", "Банк ВТБ", "Газпромбанк", "Россельхозбанк", Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, "Внешэкономбанк", а также "Альфа-Банк". Прогноз по долгосрочным рейтингам этих учреждений является негативным.
    Российский флаг
    Токио ввел санкции против пяти российских банков
    12:38 24.09.2014
    573Новые санкции в отношении России.
    Это уже четвертый пакет антироссийских санкций, принятых Японией с весны этого года. До сих пор санкции Японии не затрагивали финансовых институтов России и крупных компаний.
    Сбербанк России
    Под санкции ЕС попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк
    18:52 31.07.2014
    209Санкции в отношении России_2014
    Это ограничение распространяется также на "дочки" этих пяти финансовых институтов (где их доля составляет более 50%) вне ЕС, а также организации, действующие от их имени или по их указанию.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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