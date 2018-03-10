Moody's 21 февраля понизило суверенный кредитный рейтинг России до спекулятивного "Ba1" с уровня "Baa3". Причинами данного шага агентство назвало последствия украинского кризиса, падение цен на нефтепродукты, а также снижение обменного курса рубля.
В список вошли "Сбербанк", "Банк ВТБ", "Газпромбанк", "Россельхозбанк", Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, "Внешэкономбанк", а также "Альфа-Банк". Прогноз по долгосрочным рейтингам этих учреждений является негативным.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.