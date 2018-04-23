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    Порошенко позволил местным властям запрещать продажу алкоголя

    (обновлено: )48
    Согласно закону, запреты должны вводиться только решениями, принятыми на пленарных заседаниях соответствующего сельского, поселкового или городского совета, при этом запрет не распространяется на рестораны.
    Подписание закона. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон, который предоставляет органам местного самоуправления право вводить запрет на продажу алкоголя в определенное время суток, свидетельствует информация на странице соответствующего законопроекта №3149 на сайте Верховной Рады.

    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Такие запреты должны вводиться только решениями, принятыми на пленарных заседаниях соответствующего сельского, поселкового или городского совета. Отмечается, что запрет на продажу водки, пива, столовых вин и слабоалкогольных напитков не распространяется на рестораны.

    Закон вступает в силу на следующий после опубликования день.

    Запрет на продажу алкоголя в ночное время уже введен решениями органов местного самоуправления во Львове, Ивано-Франковске, Черкассах, Ужгороде, Луцке и других населенных пунктах.

    Ранее сообщалось, что 14-летний житель Маневицкого района Волынской области впал в кому из-за отравления алкоголем.

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