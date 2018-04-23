Порошенко позволил местным властям запрещать продажу алкоголя

КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон, который предоставляет органам местного самоуправления право вводить запрет на продажу алкоголя в определенное время суток, свидетельствует информация на странице соответствующего законопроекта №3149 на сайте Верховной Рады.

Такие запреты должны вводиться только решениями, принятыми на пленарных заседаниях соответствующего сельского, поселкового или городского совета. Отмечается, что запрет на продажу водки, пива, столовых вин и слабоалкогольных напитков не распространяется на рестораны.

Закон вступает в силу на следующий после опубликования день.

Запрет на продажу алкоголя в ночное время уже введен решениями органов местного самоуправления во Львове, Ивано-Франковске, Черкассах, Ужгороде, Луцке и других населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что 14-летний житель Маневицкого района Волынской области впал в кому из-за отравления алкоголем.