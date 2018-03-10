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    Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Назаренко комментирует рост рынка электрокаров в Украине
    Рынок электрокаров в Украине вырастет вдвое — Назаренко 
    07:26 13.02.2018
    233
    Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров рассказал о последствиях отмены пошлины, НДС и акцизного сбора на ввоз электромобилей в Украину.
    Олег Назаренко
    Импортировать б/у авто рискованно из-за мошенничеств с пробегом - эксперт
    03:29 06.11.2016
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    Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко в эфире ГС заявил, что неспециалисту трудно определить правильный пробег на автомобиле, поскольку показания спидометра могли изменить в меньшую сторону.
    Автомобили
    Спецпошлину на импорт авто отменили, но украинцам легче не станет - эксперт
    21:13 30.09.2015
    878Экономический кризис
    Отмену спецпошлины на импорт авто потребители особо не ощутят на фоне девальвации гривны и требования завозить со следующего года в Украину машины класса "Евро 6", считает генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.
    Сотрудник ГАИ
    Караваев: возврат техосмотров будет саботироваться
    21:10 07.09.2015
    620Экономический кризис
    Попытка вернуть старые схемы техосмотров, чтобы контролировать уплату налога, выходит за все рамки, считает автомобильный юрист Владимир Караваев.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Назаренко комментирует рост рынка электрокаров в Украине
    Рынок электрокаров в Украине вырастет вдвое — Назаренко 
    07:26 13.02.2018
    233
    Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров рассказал о последствиях отмены пошлины, НДС и акцизного сбора на ввоз электромобилей в Украину.
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