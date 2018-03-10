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    Владимир Караваев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Автоюрист Владимир Караваев
    Еврономера. Пока власть и владельцы не понимают друг друга - юрист
    09:31 15.09.2017
    1194Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Меморандум с властью о льготном растаможивании авто на иностранной регистрации - это филькина грамота, которая никаких гарантий автомобилистам не дает, убежден автоюрист Владимир Караваев.
    Автоюрист Владимир Караваев
    По логике ГФС, в Украине нужно убрать все, что ездит по дорогам — юрист
    12:52 08.09.2017
    781Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    В ситуации, которая на сегодняшний день сложилась с авто на иностранной регистрации, решение может быть только одно - дать украинцам возможность ездить на безопасных транспортных средствах, считает автоюрист Владимир Караваев.
    Автоюрист Владимир Караваев
    Директива ЕС не заставит 14 млн водителей в Украине менять права - эксперт
    02:55 17.07.2017
    260Европа открывает для украинцев свои границы
    Тот, кто будет получать водительское удостоверение впервые, получит документ нового образца, остальные же смогут поменять по желанию. Об этом в эфире "ГС" рассказал автоюрист Владимир Караваев.
    Автоюрист Владимир Караваев
    Редакция ПДД. Полицейские скоро будут ездить с градусниками – эксперт
    14:30 01.04.2017
    1887
    Автоюрист Владимир Караваев подчеркнул в эфире "ГС", что согласно правкам в ПДД, водитель теперь не может передавать управление авто лицу, которое находится в "болезненном состоянии".
    Автоюрист Владимир Караваев
    Караваев: перечень тех, кто может ездить с "мигалками", увеличился в 10 раз
    20:45 24.03.2017
    215
    До сих пор не урегулирована путаница относительно использования звукового сигнала. Об этом в эфире "Голоса Столицы" заявил автоюрист Владимир Караваев.
    Автоюрист Владимир Караваев
    Караваев: в Украине нет камер фиксации нарушений ПДД
    22:16 20.03.2017
    1168
    Автоюрист Владимир Караваев в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что запуск первых камер наблюдения в тестовом режиме год назад не приблизил Украину к внедрению автоматический фиксации правонарушений.
    Автоюрист Владимир Караваев
    В автофиксации нарушений ПДД Украина не продвинулась ни на шаг - Караваев
    17:16 20.03.2017
    211
    Автоюрист Владимир Караваев отметил в эфире "ГС", что на сегодняшний день на автодорогах Украины не установлено ни одной камеры, которая позволяет в автоматическом режиме фиксировать правонарушения.
    Автоюрист Владимир Караваев
    Дорожная директива ЕС: что ждет водителей. Комментарий эксперта
    13:28 31.01.2017
    715
    Автоюрист Владимир Караваев в эфире "ГС" заявил, что ответственность за подготовку водителя должно нести лицо, которое принимает решение: готов ли этот человек к безопасному управлению транспортными средствами.
    Комплекс автофиксации нарушений ПДД. Архивное фото
    Эксперт: для работы системы автофиксации ППД нужны миллиарды долларов
    10:41 25.11.2015
    279
    Автоюрист Владимир Караваев рассказал, что для того, чтобы система автоматической видео и фотофиксации нарушений ПДД на дорогах Украины заработала, нужны миллиарды долларов и ряд подзаконных актов.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Юрист опроверг информацию о росте аварийности на дорогах Киева
    10:33 29.09.2015
    42Патрульная полиция в Украине.
    По словам автоюриста Владимира Караваева, старая система всячески пытается опорочить новую полицию, и данные, что с уходом киевской Госавтоинспекции аварийность в столице выросла втрое, – ложные.
    Сотрудник ГАИ
    Караваев: возврат техосмотров будет саботироваться
    21:10 07.09.2015
    620Экономический кризис
    Попытка вернуть старые схемы техосмотров, чтобы контролировать уплату налога, выходит за все рамки, считает автомобильный юрист Владимир Караваев.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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