В ситуации, которая на сегодняшний день сложилась с авто на иностранной регистрации, решение может быть только одно - дать украинцам возможность ездить на безопасных транспортных средствах, считает автоюрист Владимир Караваев.
Автоюрист Владимир Караваев в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что запуск первых камер наблюдения в тестовом режиме год назад не приблизил Украину к внедрению автоматический фиксации правонарушений.
Автоюрист Владимир Караваев в эфире "ГС" заявил, что ответственность за подготовку водителя должно нести лицо, которое принимает решение: готов ли этот человек к безопасному управлению транспортными средствами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".