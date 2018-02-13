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    Рынок электрокаров в Украине вырастет вдвое — Назаренко

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    Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров рассказал о последствиях отмены пошлины, НДС и акцизного сбора на ввоз электромобилей в Украину.
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Рынок электромобилей в Украине в течение 2018 года вырастет вдвое, считает Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД).

    "Была отменена ввозная пошлина на импорт электромобилей в Украину. Сразу же продажи и импорт электокаров увеличились вдвое. С 1 января (2018 года — ред) отменен НДС и акцизный сбор. Остался только регистрационный налог, который платится в Пенсионный фонд. Следует ожидать, что как минимум на 100 процентов увеличиться в этом году рынок электрокаров в Украину", — заявил Назаренко во время видеомоста Киев — Минск — Таллинн — Кишинев — Бишкек на тему: "Электромобили: грядущая революция на авторынке".

    Читайте также: Электромобили – новый тренд в Украине. Комментарий эксперта

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