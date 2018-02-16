Жалило: национализация "ПриватБанка" имеет последствия

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

До 2023 года ПриватБанк вернут в частную собственность. Сначала, его сделают лучшим в Европе, а потом приватизируют. Такие планы озвучил новый председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл. Для того, чтобы реализовать такие планы, новый руководитель финучреждения хочет настроить новую бизнес-модель банка, провести аудит всех процессов, построить систему рисков с нуля и тому подобное.

Напомним, что в 2016 году ПриватБанк был национализирован. Однако, уже в конце прошлого года начали говорить о возвращении учреждения в частную собственность. Не так давно министр финансов Александр Данилюк заявил, что государство планирует полностью выйти из капитала ПриватБанка в течение пяти лет, и передать финучреждение в частный сектор.

Планы государства в отношении ПриватБанка проанализировал президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки, на вашу думку, раціональне рішення приватизувати ПриватБанк?

– Оскільки йдеться про довгостроковий період в п’ять років, я думаю, що це рішення абсолютно логічне. Справа в тому, що після націоналізації ПриватБанку, частка державного сектору в банківській системі пересягнула 50%. Це не нормально і погано сприймається власне у світі. Взагалі банківська діяльність більше притаманна приватному сектору, тому це абсолютно логічне рішення і власне, коли його і націоналізовували, то йшлося про те, що це абсолютно не назавжди, а це відбувається на певний період часу для його оздоровлення.

Як це відобразиться на тому, що відбувається в банківській сфері, в банківському секторі нашої держави?

– Завдяки націоналізації ПриватБанку вдалося уникнути якихось кризових явищ, які виникли тоді, коли пішло вкидання інформації про нестабільність цього системного банку. Тим більше, ми знаємо про те, що там реально достатньо велика частка непрацюючих кредитів. Тобто це дійсно ризикований банк на сьогодні, тому я вважаю, що однозначно націоналізація зміцнила стабільність банківської системи на той час.

Зараз ПриватБанк хочуть зробити найкращою фінустановою в Європі і вже потім провести його приватизацію. А що передбачає "найкраща фінустанова Європи"?

– Існують європейські принципи, певні рейтинги надійності, стабільності банків. Є зрештою певні норми, яким має відповідати банк, який працює на європейському рівні, тому якісь показники віднайти можна. Я думаю, що принаймні, якщо йдеться про те, що це банк такого рівня, то цих показників потрібно буде досягати в будь-якому разі, аби гарантувати стабільність банківської системи України.

Раніше казали, що приватизують ПриватБанк у 2021 році. Зараз кажуть про 2023 рік. Які терміни реальніші?

– Йдеться про те, що насамперед відбуватиметься оздоровлення банку. На оздоровлення банку, особливо в умовах такої нестабільної економіки, як наша, потрібен час. Очевидно, цей термін, визначається відповідно фінансовим планом. Цей план розрахований, прорахований, я його особисто не бачив, але він напевне існує. І цей план не може здійснюватись форсовано, тому що, якщо не буде доведено дійсно статус цього банку, як банку стабільного, надійного і з гарним капіталом, то його відповідно не вдасться вигідно приватизувати.

Читайте также: Судьба "ПриватБанка": чего ждать вкладчикам?

Багато українців співпрацюють так би мовити з ПриватБанком. Як поводитись простим звичайним українцям у цій ситуації, за таких умов і за таких заяв нового керівництва ПриватБанку?

– В принципі досі я не бачив жодної занепокоєності людей стабільністю ПриватБанку. Тоді, коли була націоналізація, були певні такі хвилювання, але вони, на щастя, швидко вщухли. І я не бачу, щоби зараз були якісь підстави для хвилювання клієнтів ПриватБанку. Тому, думаю, що процес оздоровлення і процес підвищення якості його робити, тільки позитивно відіб’ється на рівні обслуговування вкладників, і зрештою на зростанні надійності цього банку. Поки цей банк є державним, він є гарантованим належним чином.

А якою могла б бути приватизація ПриватБанку – великим пакетом декільком інвесторам, або розбивши на дрібні пакети і продати безлічі інвесторам?

– Я не маю щодо цього жодної інформації. В принципі банк достатньо великий, якщо його дійсно буде піднято на європейський рівень, то він буде коштувати значну суму, що може ускладнити його продаж якомусь єдиному інвестору. Тим більше, якщо говорити про те, що це має бути очевидно якийсь банківський інвестор європейського або навіть світового рівня, то, мабуть, не зовсім вигідно для України перетворювати такий системний банк, скажімо, на дочірнє підприємство якогось світового банку. Думаю, що тут стратегії ще немає, але я би на даному етапі все-таки вважав би, що оптимально все-таки формувати капітал із декількох інвесторів, не дрібних звичайно, але надійних системних інвесторів.

Кого може зацікавити взагалі ПриватБанк?

– Такої інформації в мене немає. Є багато учасників глобального фінансового ринку, якщо говорити про іноземних інвесторів, які могли б бути зацікавлені в тому, щоб увійти в банківську систему України. Тому що Україна є дуже перспективною з точки зору роботи багатьох інвесторів в різних абсолютно сферах, і цим інвесторам ясно, що буде цікаво працювати із банком міжнародного рівня. Тому перспективність інвестицій в банківську систему України очевидна, саме про це говорить наявність сьогодні в Україні низки дочірніх підприємств банків світового рівня. Тобто, думаю, що такі інвестори однозначно знайдуться. А оскільки держава здійснюватиме приватизацію напевне по якомусь спеціальному закону, тому що це дуже серйозна буде приватизація, то, думаю, що і відбір таких інвесторів, він буде достатньо ретельним.

Є експерти, які розцінюють такий перепродаж ПриватБанку, точніше його приватизацію в подальшому, як повернення активів тому ж Коломойському через підставних, третіх осіб.

– Я не думаю, що йдеться про повернення активів. Моя думка, це суто мій експертний висновок, який не підкріплений ніякими фактами реальними, що все-таки ця націоналізація свого роду була компенсацією за той внесок, який був зроблений банком у період кризи 2014 року. Там дійсно було зроблено дуже багато для платоспроможності країни, для стабільності, для погашення якихось поганих боргів. І ці борги були зігнані в ПриватБанк, і частина того, що ми сьогодні називаємо непрацюючими кредитами, фактично, це те, що, можливо навіть заздалегідь було погоджено, що воно буде списане тодішньому власнику банку. Мені здається, що в програші колишній власник банку не опинився. І зрештою це такий собі компроміс, на який потрібно було піти Україні для того, щоб зберегти в дуже важливий, кризовий період зберегти економіку та власне державність як таку.

Який зараз реальний стан справ в самому ПриватБанку?

– Щодо стану ПриватБанку вам потрібно запитувати у нинішніх керівників ПриватБанку, у них є вся доступна інформація, ця інформація відкрито знаходиться на інтернет-сайті ПриватБанку, вона публікується. Я думаю, що на разі пересічному українцю абсолютно не потрібно хвилюватися, і ця вся інформація про те, що там якісь погані борги і так далі стосується менеджменту банку, який здійснюватиме оздоровлення банку, це його задача. На вкладниках, на клієнтах банку це жодним чином не має відбиватися.

Що можна сказати в цілому про роботу державних українських банків?

– На жаль, хоча у нас зараз більше 50% банківського сектору в державній власності, держава дуже слабко реалізує власне потенціал, який могла би реалізувати, маючи цю власність. Тобто на разі у нас немає ані стратегії роботи з державними банками, вони по суті функціонують як звичайні банківські установи комерційного характеру, ані механізмів серйозних, які могли би ці банки задіяти в якихось структурах, програмах, націлених на стратегічний розвиток. І я вважав би, що можливо ПриватБанк, якщо він буде оздоровлюватися, можна вивести з цієї системи. Але є і інші банки – Ощадбанк, Укрексімбанк і деякі інші, які теж залишаються в державній власності, і от вони могли би якраз бути основою для певних державних програм, які могли би реалізовувати розвитки в найближчі часи – структурна перебудова, підтримка малого, середнього бізнесу, підтримка експорту, підтримка житлових програм. На жаль, це абсолютно втрачена можливість на сьогодні державою, і хочеться розраховувати, що та стратегія управління держбанками, яка сьогодні розробляється Мінфіном, все це буде враховувати. З боку НБУ теж потрібне певне спілкування з Мінфіном для того, щоб усе-таки якось скоригувати політику стосовно державних банків, можливо навіть там якісь пом’якшення регуляторні ввести і т.д., щоб усе-таки ці програми можна було реалізовувати.

Ранее экономический эксперт Руслан Черный заявлял, что Украина вернет только часть денег выведенных их ПриватБанка.

А политолог Василий Мокан считает, что в НБУ знали о разворовывании средств в ПриватБанке.