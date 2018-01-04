Винницкий формат. Высокие отношения премьера Гройсмана со своей женой

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Все в семью, все в семью… Неподражаемую хозяйственность очередной раз продемонстрировал украинцам премьер Владимир Гройсман, продав собственной жене недвижимость более чем за 8 миллионов. Соответствующие изменения в имущественное положение он внес еще накануне нового года. Согласно документу, он продал недвижимое имущество за 8 797 630 гривен ООО "Магигранд". Конечным бенефициарным владельцем этого предприятия является жена премьера Елена Гройсман, само же предприятие внесено в его декларацию, как собственность жены и один из источников ее дохода.

Ранее в 2016 году Гройсман уже продавал этому же предприятию недвижимость на 8 030 215 гривен. А буквально полгода тому назад премьер заявил, что намерен приобрести собственную квартиру в столице и уже подыскивает жилье, а элитные апартаменты в Киеве, где живет Гройсман, записаны на его тещу-миллионершу. В украинском сегменте соцсетей семейно-торговые отношения Гроймана и его жены вызвали немалый интерес:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook