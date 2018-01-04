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    Аналитика и комментарии

    Винницкий формат. Высокие отношения премьера Гройсмана со своей женой

    (обновлено: )1430152
    Новость о том, что премьер Владимир Гройсман продал недвижимость на миллионы гривен предприятию, владельцем которого является его жена, вызвала небывалый ажиотаж не только в отечественных СМИ, но и в соцсетях.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Поздравление Гройсмана с 2018 годом. Видео
    facebook.com/volodymyrgroysman
    Гройсман пожелал украинцам веры в "наше будущее"

    Все в семью, все в семью… Неподражаемую хозяйственность очередной раз продемонстрировал украинцам премьер Владимир Гройсман, продав собственной жене недвижимость более чем за 8 миллионов. Соответствующие изменения в имущественное положение он внес еще накануне нового года. Согласно документу, он продал недвижимое имущество за 8 797 630 гривен ООО "Магигранд". Конечным бенефициарным владельцем этого предприятия является жена премьера Елена Гройсман, само же предприятие внесено в его декларацию, как собственность жены и один из источников ее дохода. 

    Ранее в 2016 году Гройсман уже продавал этому же предприятию недвижимость на 8 030 215 гривен. А буквально полгода тому назад премьер заявил, что намерен приобрести собственную квартиру в столице и уже подыскивает жилье, а элитные апартаменты в Киеве, где живет Гройсман, записаны на его тещу-миллионершу. В украинском сегменте соцсетей семейно-торговые отношения Гроймана и его жены вызвали немалый интерес:

    Скриншот с сайта Facebook

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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