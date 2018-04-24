Николаевский судостроительнтный завод выставлен на продажу

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Здания и земельный участок Николаевского судостроительного завода выставлены на продажу, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

"OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) продает здания и земельный участок площадью 6,924 гектара Николаевского судостроительного завода (предыдущее название — Завод им. 61 коммунара) за 52,3 млн грн", — говорится в сообщении.

Как отмечается, причина продажи — долги по заработной плате в сумме 30,2 млн грн.

На продажу выставлен административный бытовой корпус, достроенная набережная, железнодорожные пути, автодороги и другие сооружения, информируют в ведомстве.

Здания и сооружения находятся на правом берегу реки Ингул на земельном участке площадью 6,924 гектара, на который оформлено право постоянного пользования.

Основные производственно-административные здания и ГСМ (горизонтально стапельные места) — объекты незавершенного строительства. Общий процент готовности — 40%.

Владельцем указанного имущества является государство в лице концерна Укроборонпром, в хозяйственном ведении которого находится ГП Николаевский судостроительный завод.

Сообщается, что дата проведения аукциона — 21 мая 2018 года, а стартовая цена — 52 329 247 грн.

Ранее сообщалось, что в Николаеве прошла акция протеста работников государственного предприятия "Судостроительный завод им. 61 коммунара", которые требовали выплатить им долги по заработной плате.