Судостроители обвинили власти в нежелании продавать крейсер "Украину"

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КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Украина не намерена продавать ракетный крейсер "Украина", чтобы погасить задолженность перед рабочими Николаевского государственного судостроительного комбината, сообщил в эфире телеканала "Николаев" председатель профсоюзного комитета предприятия Николай Головченко.

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"В новый год мы, к сожалению, вошли с еще большими долгами. Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 миллионов гривен. С ноября 2014 года задолженность перед теми работниками, кто остался, составляет более 50 миллионов гривен (свыше 1,7 миллиона долларов). Некоторым людям должны по 200 тысяч гривен. Это пенсионеры, они боятся, что если уволятся, о них сразу же забудут", — сказал Головченко.

Денег, полученных от сделки, хватило бы на погашение задолженности перед сотрудниками, отметил глава профсоюза.

Президент Петр Порошенко в 2017 году подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера "Украина". По словам заместителя председателя Николаевской областной администрации Вячеслава Боня, с крейсера планируют снять вооружение и "продать то, что останется".

"Там есть корпус и турбины, они востребованы", — сказал чиновник.

Строительство крейсера началось в 1984 году. В 1993-м корабль выведен из состава ВМФ России и передан ВМС Украины. В 1996 году проект был заморожен из-за отсутствия финансирования.