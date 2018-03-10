В интернете появилось видео, на котором еж с легкостью разблокирует iPhone 7. Хозяин ежика специально настроил сканер отпечатков пальцев, чтобы тот распознавал прикосновение своего питомца, как касание владельца.
В Украине в пятницу начались официальные продажи iPhone. Многие украинцы не смогли дождаться официальных продаж смартфона, которые в Украине стартовали в пятницу в 10:00, и пришли в магазины в ночь на 21 октября, становясь в длинные очереди.
Глава комитета по электронной коммерции интернет-ассоциации Украины Александр Ольшанский в эфире "ГС" прокомментировал, каким будет спрос на седьмую версию iPhone и как работает серый рынок смартфонов.
НКРСИ официально разрешили пользоваться смартфонами iPhone 7 и iPhone 7 Plus в Украине. Вместе с тем ранее глава Государственной фискальной службы Роман Насиров назвал владельцев iPhone 7 преступниками.
А вы еще не слышали? Сегодня каждый владелец iPhone 7 в Украине — преступник, поскольку эта продукция попала в страну нелегально. Такова позиция главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. А что же думают по этому поводу сами украинцы?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".