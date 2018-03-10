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    iPhone 7

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    iPhone X
    Apple специально замедляет работу старых моделей iPhone
    08:54 22.12.2017
    283
    Компания выпустила функцию понижения частоты процессора, которая работает для iPhone 6, 6s и iPhone SE, а позднее появится и для iPhone 7.
    iPhone 7, новые Apple Watch и другие новинки презентации Apple
    Назван самый продаваемый смартфон в мире
    12:08 17.08.2017
    656
    Согласно данным исследования компании Strategy Analytics, поставки iPhone 7 компании Apple составили 16,9 миллиона единиц, на них пришлось 5% от всего рынка по всему миру во втором квартале 2017 года.
    Красный iPhone 7
    Apple показала красные iPhone 7 из спецсерии и "бюджетный" iPad
    16:06 21.03.2017
    204
    Обновленные смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus, которые можно будет заказать уже с 24 марта, выйдут ограниченной серией, цена на них будет начинаться от 749 долларов.
    Ежик
    Сеть "взорвало" видео ежа, разблокировавшего iPhone 
    20:48 15.11.2016
    561
    В интернете появилось видео, на котором еж с легкостью разблокирует iPhone 7. Хозяин ежика специально настроил сканер отпечатков пальцев, чтобы тот распознавал прикосновение своего питомца, как касание владельца.
    Украинец, сменивший имя на Айфон Семь
    Двое украинцев сменили имя на Айфон Семь
    19:11 22.10.2016
    467
    Согласно информации, украинцы сменили свои имя и фамилию на Айфон Семь, чтобы получить телефон в подарок в рамках акции, которую проводит один из магазинов техники.
    В Днепре за новым iPhone люди стояли в очередях и теряли сознание
    В Днепре за новым iPhone люди стояли в очередях и теряли сознание 
    22:28 21.10.2016
    340
    Начало розыгрыша 50 новых iPhone состоялось в 23:59 20 октября. За час до начала, у магазина столпилось около 100 человек. В начале первого ночи, количество людей увеличилось в четыре раза.
    Очереди за iPhone 7 в Киеве
    Длинные очереди еще с ночи: в Украине стартовали официальные продажи iPhone 7 
    11:26 21.10.2016
    339
    В Украине в пятницу начались официальные продажи iPhone. Многие украинцы не смогли дождаться официальных продаж смартфона, которые в Украине стартовали в пятницу в 10:00, и пришли в магазины в ночь на 21 октября, становясь в длинные очереди.
    iPhone 7, новые Apple Watch и другие новинки презентации Apple
    Эксперт: уплати пошлины и твой iPhone легален
    13:33 05.10.2016
    246
    Глава комитета по электронной коммерции интернет-ассоциации Украины Александр Ольшанский в эфире "ГС" прокомментировал, каким будет спрос на седьмую версию iPhone и как работает серый рынок смартфонов.
    iPhone 7
    В Украине официально разрешили iPhone 7 и iPhone 7 Plus
    16:44 04.10.2016
    132
    НКРСИ официально разрешили пользоваться смартфонами iPhone 7 и iPhone 7 Plus в Украине. Вместе с тем ранее глава Государственной фискальной службы Роман Насиров назвал владельцев iPhone 7 преступниками.
    iPhone 7, новые Apple Watch и другие новинки презентации Apple
    Обладатель iPhone 7 сообщил о взрыве смартфона
    12:19 30.09.2016
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    Интернет-пользователь сообщил, что взрыв произошел до момента использования телефона. Причиной взрыва могло послужить повреждение аккумулятора при транспортировке.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Понты дороже статуса. Соцсети о Насирове и преступниках - владельцах iPhone7
    14:58 28.09.2016
    651
    А вы еще не слышали? Сегодня каждый владелец iPhone 7 в Украине — преступник, поскольку эта продукция попала в страну нелегально. Такова позиция главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. А что же думают по этому поводу сами украинцы?
    iPhone 7. Архивное фото
    В Украину начали завозить контрабандные iPhone 7 - ГФС
    08:40 21.09.2016
    218
    Согласно информации Государственной фискальной службы, пассажиры Toyota Camry пытались провезти в Украину 10 мобильных телефонов iPhone 7. Новинки компании Apple изъяты.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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