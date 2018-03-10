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    очереди

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян. Архивное фото
    Семь-восемь часов и вся жизнь. Об очередях на КПП в районе АТО
    16:31 15.12.2017
    1048Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    В период предновогодних праздников активизируется контрабандная, а также другая противоправная деятельность, поэтому в декабре всегда повышается бдительность и количество охраны на КПП, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    Еврокомиссия созывает специальное заседание из-за очередей на границе
    17:51 11.04.2017
    353Мигранты штурмуют ЕС
    По информации СМИ, когда стали скапливаться большие очереди на границах в Еврокомиссии решили провести на этой неделе совещание экспертов для решения этих вопросов.
    В Днепре за новым iPhone люди стояли в очередях и теряли сознание
    В Днепре за новым iPhone люди стояли в очередях и теряли сознание 
    22:28 21.10.2016
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    Начало розыгрыша 50 новых iPhone состоялось в 23:59 20 октября. За час до начала, у магазина столпилось около 100 человек. В начале первого ночи, количество людей увеличилось в четыре раза.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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