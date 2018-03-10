Сделать украинскую железную дорогу европейской не смогли ни поляк Бальчун, ни молодой юрист Кравцов, его заменивший. "Реформаторы" только клянчат у правительства очередное повышение тарифов, тогда как качество поездок стремительно ухудшается.
Из-за недальновидной политики украинской власти страна может вскоре оказаться в транспортной изоляции. Под угрозой прекращение железнодорожного сообщения с РФ, западные соседи в свою очередь угрожают заблокировать евроинтеграцию Украины.
Железная дорога Журавка-Миллерово стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час, грузовых – до 90 километров в час.
Кабмин задумал ж/д "революцию": новые вагоны, туалеты, кондиционеры, постель, полноценные обеды и многое другое. Планы грандиозные, но насколько они осуществимы? Эксперты бьют тревогу: ситуация на "Укрзализныце" – плачевная, а коррупция – шокирует.
По словам представителя пресс-службы Юго-восточной железной дороги РФ, по новому участку будут курсировать поезда Москва–Кисловодск, Москва–Анапа, Москва–Новороссийск, С.-Петербург–Адлер, Москва–Адлер, Москва–Кисловодск.
Строительство ширококолейной железной дороги из Вены в Кошице может нести для Украины больше политических рисков, чем экономической выгоды. Об этом в эфире "ГС" рассказал директор консалтинговой компании "Уильям-Инвест-Эксперт" Виктор Медведь.
Бывший первый заместитель Министерства инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер в эфире "ГС" заявил, что проблема "Укрзализныци" в том, что скорость обновления подвижного состава - значительно ниже потребности.
Вдоль железнодорожных путей с грузовыми вагонами собрались около 20 активистов. Один из них сообщил, что это предупредительная акция, цель которой - напомнить правительству об обещании прекратить закупку угля у России.
Официально власти штата брак не признают, однако Кэрол утверждает, что железнодорожная станция отвечает ей полной взаимностью. Ежедневно женщина проделывает этот путь, чтобы побыть наедине с "любимым".
По словам заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, на сегодняшний день собрано и уложено более 81 км рельсошпальной решетки, за первый квартал текущего года выполнено около 770 тысяч кубометров земляных работ.
Эксперт по вопросам транспорта Евгений Наумов в эфире ГС прокомментировал информацию о том, что "Укрзализныцю" вывели из подчинения Мининфраструктуры: кто в этом заинтересован и какими будут последствия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Сделать украинскую железную дорогу европейской не смогли ни поляк Бальчун, ни молодой юрист Кравцов, его заменивший. "Реформаторы" только клянчат у правительства очередное повышение тарифов, тогда как качество поездок стремительно ухудшается.