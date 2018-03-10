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    железная дорога

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 40
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    Пассажирский поезд. Архивное фото
    "Укрзализныця" после Бальчуна: апокалиптические впечатления от поездки
    14:10 18.02.2018
    5255Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Сделать украинскую железную дорогу европейской не смогли ни поляк Бальчун, ни молодой юрист Кравцов, его заменивший. "Реформаторы" только клянчат у правительства очередное повышение тарифов, тогда как качество поездок стремительно ухудшается.
    Железная дорога. Архивное фото
    Украина в тисках транспортной изоляции
    18:33 12.12.2017
    3208...всегда идут в обход: транспорт вокруг Украины
    Из-за недальновидной политики украинской власти страна может вскоре оказаться в транспортной изоляции. Под угрозой прекращение железнодорожного сообщения с РФ, западные соседи в свою очередь угрожают заблокировать евроинтеграцию Украины.
    Рельсы
    С понедельника Россия полностью переводит поезда в обход Украины
    02:53 11.12.2017
    1864...всегда идут в обход: транспорт вокруг Украины
    Железная дорога Журавка-Миллерово стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час, грузовых – до 90 километров в час.
    Пассажирские поезда. Архивное фото
    Революция на железной дороге: новые маршруты, вагоны и туалеты
    16:37 07.11.2017
    1398Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Кабмин задумал ж/д "революцию": новые вагоны, туалеты, кондиционеры, постель, полноценные обеды и многое другое. Планы грандиозные, но насколько они осуществимы? Эксперты бьют тревогу: ситуация на "Укрзализныце" – плачевная, а коррупция – шокирует.
    Железная дорога
    Железнодорожная евроколея в Украине: быть или не реально?
    10:53 30.10.2017
    515
    Можно тешить себя мыслью, что присутствие французского инвестора на территории Украины кое-что значит, но в экономике отсутствуют сантименты, тут важен интерес, говорит польский эксперт.
    Скоростной поезд
    Парубий сообщил о планах соединить Львов и Варшаву ж/д сообщением
    03:58 23.10.2017
    192Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, в Брюховичах человек сможет зайти и там же пройти паспортный контроль и без остановки ехать в Варшаву.
    В Гонконге мужчина столкнул пожилую женщину на железнодорожные пути. Видео
    В Гонконге мужчина столкнул пожилую женщину на железнодорожные пути 
    03:28 23.10.2017
    169
    Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент на одной из станций Гонконга. Мужчину столкнул на железнодорожные пути 59-летнюю женщину сотрудницу станции.
    В Украине построили новый тоннель в ЕС через Карпаты
    В Украине построили новый тоннель в ЕС через Карпаты
    15:31 06.10.2017
    4212Европа открывает для украинцев свои границы
    Новый двухпутный тоннель имеет длину 1765 метров, ширину 10,5 метра, высоту 8,5 метра и пролегает на максимальной глубине 180 метров от поверхности Бескидского хребта.
    На платформе Киевского вокзала в Москве
    В России уточнили, когда начнут ходить пассажирские поезда в обход Украины
    16:38 03.10.2017
    1818...всегда идут в обход: транспорт вокруг Украины
    По словам представителя пресс-службы Юго-восточной железной дороги РФ, по новому участку будут курсировать поезда Москва–Кисловодск, Москва–Анапа, Москва–Новороссийск, С.-Петербург–Адлер, Москва–Адлер, Москва–Кисловодск.
    Железная дорога. Архивное фото
    Стало известно, когда Россия запустит ж/д в обход Украины
    14:51 07.09.2017
    1283...всегда идут в обход: транспорт вокруг Украины
    Президент РЖД Олег Белозеров сообщил, что по железнодорожному обходу Украины сначала запустят грузовые поезда, а позднее должны быть запущены пассажирские перевозки.
    Директор консалтинговой компании William Invest Expert Виктор Медведь
    Эксперт: Украина стала полем битвы за экспансию железных дорог ЕС и РФ
    04:09 27.08.2017
    1536Европа открывает для украинцев свои границы
    Строительство ширококолейной железной дороги из Вены в Кошице может нести для Украины больше политических рисков, чем экономической выгоды. Об этом в эфире "ГС" рассказал директор консалтинговой компании "Уильям-Инвест-Эксперт" Виктор Медведь.
    Локомотив. Архивное фото
    General Electric возьмется за обновление локомотивного парка "Укрзализныци"
    20:56 03.08.2017
    549
    По информации пресс-службы "Укрзализныци", сотрудничать с компании General Electric по производству и модернизации тепловозов ПАО "Укрзализныця" планирует в течение следующих десяти лет.
    Войцех Бальчун
    Эксперт: если Бальчун останется в должности, железной дороге придет конец
    21:14 02.06.2017
    1257Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    Бывший первый заместитель Министерства инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер в эфире "ГС" заявил, что проблема "Укрзализныци" в том, что скорость обновления подвижного состава - значительно ниже потребности.
    Участники блокады Донбасса
    Активисты блокады Донбасса угрожают перекрыть железную дорогу в Россию
    16:51 02.06.2017
    1492Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Вдоль железнодорожных путей с грузовыми вагонами собрались около 20 активистов. Один из них сообщил, что это предупредительная акция, цель которой - напомнить правительству об обещании прекратить закупку угля у России.
    Американка вышла замуж за железнодорожный вокзал
    Сложное женское сердце: американка вышла замуж за ж/д вокзал 
    15:12 26.05.2017
    339
    Официально власти штата брак не признают, однако Кэрол утверждает, что железнодорожная станция отвечает ей полной взаимностью. Ежедневно женщина проделывает этот путь, чтобы побыть наедине с "любимым".
    Строительство железной дороги в обход Украины
    Минобороны РФ: готовность железной дороги в обход Украины составляет 60%
    19:35 14.04.2017
    1136
    По словам заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, на сегодняшний день собрано и уложено более 81 км рельсошпальной решетки, за первый квартал текущего года выполнено около 770 тысяч кубометров земляных работ.
    Пассажирский поезд Укрзализныци
    Эксперт: ж/д маршрут Мукачево - Будапешт будет дешевле за счет венгерских поездов
    03:34 12.02.2017
    455Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Украине нужно будет отремонтировать свой участок колеи до Мукачево. Об этом в эфире ГС заявил эксперт по вопросам транспорта Евгений Наум
    Строительство железной дороги в обход Украины
    Пропускная способность дороги в обход Украины составит 240 поездов в сутки
    21:58 28.01.2017
    594
    Согласно информации вице-президента ОАО "РЖД" Олега Тони, в настоящее время в возведении железнодорожной ветки участвуют 2500 гражданских строителей и 1500 единиц техники.
    СМИ сообщили подробности блокирования железной дороги в Луганской области. Видео
    СМИ сообщили подробности блокирования железной дороги в Луганской области 
    02:15 27.01.2017
    622Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Ветераны АТО заблокировали железнодорожный переезд Луганск-Попасная и требуют прекратить поставлять контрабанду с оккупированных территорий на территорию Украины.
    Пассажирский поезд Укрзализныци
    Арифметика Гройсмана: "Укрзализныця" минус Омелян и плюс Бальчун
    17:14 19.01.2017
    937Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт по вопросам транспорта Евгений Наумов в эфире ГС прокомментировал информацию о том, что "Укрзализныцю" вывели из подчинения Мининфраструктуры: кто в этом заинтересован и какими будут последствия.
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    Пассажирский поезд. Архивное фото
    "Укрзализныця" после Бальчуна: апокалиптические впечатления от поездки
    14:10 18.02.2018
    5255
    Сделать украинскую железную дорогу европейской не смогли ни поляк Бальчун, ни молодой юрист Кравцов, его заменивший. "Реформаторы" только клянчат у правительства очередное повышение тарифов, тогда как качество поездок стремительно ухудшается.
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