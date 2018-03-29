Соцсети: рельсы на металлолом украли... Скорее бы уже Гиперлуп

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Не перевелись еще в Украине партизаны-диверсанты: под Тернополем поезд сошел с путей из-за украденных рельсов. ЧП произошло днем 27 марта на перегоне Гусятин — Копычинцы. С рельсов сошли два вагона пригородного поезда № 6285 Гусятин — Чертков. В результате инцидента никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал, сообщает "Укрзализныця".

Пассажиры злополучного поезда все же добрались до мест назначения, железнодорожники оперативно провели аварийно-восстановительные работы, и к вечеру движение на участке было восстановлено. Но осадок-то остался…

В соцсетях скандальный инцидент на железной дороге вспоминают и по сей день:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook