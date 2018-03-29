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    Соцсети: рельсы на металлолом украли... Скорее бы уже Гиперлуп

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (338)

    (обновлено: )27450
    На Тернопольщине пассажирский поезд сошел с рельсов: украли пути... К счастью, никто из пассажиров не пострадал, но вот молва о тернопольских партизанах-добытчиках расползлась по всей стране, став одной из топовых тем для обсуждения в соцсетях.
    Вид на железную дорогу. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Не перевелись еще в Украине партизаны-диверсанты: под Тернополем поезд сошел с путей из-за украденных рельсов. ЧП произошло днем 27 марта на перегоне Гусятин — Копычинцы. С рельсов сошли два вагона пригородного поезда № 6285 Гусятин — Чертков. В результате инцидента никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал, сообщает "Укрзализныця".

    Пассажиры злополучного поезда все же добрались до мест назначения, железнодорожники оперативно провели аварийно-восстановительные работы, и к вечеру движение на участке было восстановлено. Но осадок-то остался…

    В соцсетях скандальный инцидент на железной дороге вспоминают и по сей день:  

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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