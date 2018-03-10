Офицеры и контрактники военной службы на период новогодних праздников уйдут в отпуска и встретят Новый год среди родных и близких, заявили в МО РФ. Военнослужащие срочной службы будут встречать Новый год в пунктах постоянной дислокации.
В следующем году российское военное ведомство продолжит выполнять задачи по строительству железнодорожного участка двухпутной электрифицированной железной дороги Журавка-Миллерово в обход территории Украины, сообщил генерал армии Дмитрий Булгаков.
Замминистра обороны РФ заявил, что проведет в Воронежской области заседание штаба строительства участка железной дороги Журавка-Миллерово, также планируется рассмотреть вопрос выполнения графика строительных работ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".