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    Дмитрий Булгаков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Строительство железной дороги в обход Украины
    РФ заявила о приостановке строительства железной дороги в обход Украины
    12:06 27.12.2016
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    Офицеры и контрактники военной службы на период новогодних праздников уйдут в отпуска и встретят Новый год среди родных и близких, заявили в МО РФ. Военнослужащие срочной службы будут встречать Новый год в пунктах постоянной дислокации.
    Строительство участка железной дороги Журавка – Миллерово в обход Украины
    МО РФ: строительство ж/д дороги в обход Украины продолжится в 2016 году
    09:55 08.12.2015
    1070
    В следующем году российское военное ведомство продолжит выполнять задачи по строительству железнодорожного участка двухпутной электрифицированной железной дороги Журавка-Миллерово в обход территории Украины, сообщил генерал армии Дмитрий Булгаков.
    Строительство участка железной дороги Журавка – Миллерово в обход Украины
    Россия строит участок железной дороги в обход Украины 
    07:24 23.08.2015
    2242
    Ж/д войска России ведут строительство железной дороги в обход территории Украины. Строительство идет с опережением графика более чем на месяц, план ежедневных земляных работ выполняется на 200%.
    Железнодорожный светофор. Архивное фото
    РФ выполнила более 60% работ на строительстве ж/д участка в обход Украины
    12:13 22.08.2015
    1003
    Согласно информации, дорога должна соединить Воронежскую и Ростовскую области и разгрузить уже существующую магистраль. Заказчиком строительства магистрали является РЖД.
    Железнодорожный светофор
    Около 900 военных железнодорожных войск РФ строят дорогу в обход Украины
    09:08 30.07.2015
    1321
    Замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков сообщил, что на сегодняшний день планируемый объем земляных работ уже составляет более 4,5 миллиона кубических метров.
    Вид на железную дорогу. Архивное фото
    В РФ проведут инспекцию строительства железной дороги в обход Украины
    09:59 30.06.2015
    683Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Замминистра обороны РФ заявил, что проведет в Воронежской области заседание штаба строительства участка железной дороги Журавка-Миллерово, также планируется рассмотреть вопрос выполнения графика строительных работ.
    Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков
    Минобороны РФ готово построить участок ж/д в обход Украины
    18:09 25.04.2015
    595Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Как отметил замминистра обороны Дмитрий Булгаков, владельцы земельных участков, через которые пройдет строящаяся дорога, охотно продают их государству, понимая важность строительства железной дороги.
    Украинские военные вывозят технику из Крыма
    Россия готова передать Украине всю военную технику из Крыма до июня
    17:33 09.04.2014
    55Отношения Украины и России
    Минобороны России хотело бы и готово завершить передачу военной техники Украине из Крыма до июня 2014 года, если украинская сторона не сорвет сроки предоставления подвижного состава.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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