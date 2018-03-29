Смертельные ловушки. Украинские воры становятся убийцами

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В Тернопольской области два вагона с пассажирами пригородного поезда №6285 Гусятин — Чертков сошли с рельсов на 20 км перегона Гусятин — Копычинцы. Воры украли часть рельсов. Только чудом никто серьезно не пострадал. Пассажиры отделались испугом, синяками и ушибами.

Можно сказать, что они все родились в рубашках, а ведь были в шаге от беды. В Украине, увы, подобные кражи становятся обычным явлением и просто чудо, что обходится без серьезных последствий и массовых жертв. Но это только дело времени.

Воровать — не строить

По данным пресс-службы железной дороги, вагоны поезда Гусятин — Чертков сошли с рельсов в результате хищения ворами рельсов. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили в прокуратуру и Службу безопасности Украины, ведь по сути — это не просто кража, а самая настоящая диверсия. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Как отмечают в железнодорожном ведомстве, с начала 2018 года уже зафиксировано 916 случаев незаконных вмешательств в работу железной дороги и задержаны 286 человек.

Но парадокс ситуации в том, что чтобы покрыть расходы от краж, железнодорожники повышают тарифы на проезд тем же пассажирам, которые едва не погибли. При этом раньше все, включая железнодорожников, не били тревогу, когда воры разбирали и сдавали на металлолом узкоколейки, которыми которыми давно никто не пользовался. Дошло до того, что в некоторых отдаленных районах, где еще была надежда на восстановление транспортного сообщения по ж/д путям, эта надежда канула в лету вместе с разобранными рельсами. Как это было в Одесской области.

В ходе досмотра автомобиля под управлением 29-летнего гражданина и его 27-летнего пассажира сотрудники милиции в грузовом отсеке выявили железнодорожные рельсы в количестве 21 штуки, общим весом 3900 кг и оборудование для порезки метала. Как оказалось, воры срезали полотно дороги между селами Мирное и Широкая Балка Беляевского района. Там же, на месте, нашли еще 20 штук порезанных рельс, которые были подготовленными для дальнейшего вывоза и сдачи на металлолом. Сумма нанесенного ущерба составила 30 тысяч гривен.

А теперь воры перешли на пути, которыми люди пользуются ежедневно. Это действительно страшно, ведь воруют на копейки, а беды могут принести на миллионы.

Мэр сказал, мэр сделал

В Днепропетровской области со свежеотремонтированной трассы национального значения Р-52 Днепр — Петриковка — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка постоянно воруют элементы барьерного ограждения на опасных поворотах. Последний раз воры украли 41 метр ограды и 6 жестких консолей. Остается только уповать на то, что обойдется без серьезного ДТП с погибшими.

Объем катастрофы уже принимают ежедневные хищения в городах канализационных люков, железных ливнестоков, деталей от лифтов. Мэр Днепра Борис Филатов распорядился закрыть раз и навсегда все пункты приема металлолома в городе.

"Разве мы с вами не являемся заложниками тех, кто заставляет несчастных стариков месяцами сидеть безвылазно по квартирам? Потому, что лифт не работает из-за украденного кабеля. Тех, из-за кого дети падают в открытые люки, потому что эти люки украдены? Разве они не террористы, а мы все не их заложники?

Я презираю коррумпированных полицейских, крышующих пункты приема металлолома. Я презираю безвольных судей, выпускающих на свободу мразей, уродующих Город. Но у меня есть бульдозер и политическая воля. Сегодня в городе начинается операция "Дамоклов меч". Как в Израиле. Я начинаю сносить этих тварей под нож. Просто тупо бульдозером. Без документов. И быть может даже доберусь и до их домов. Да. Это — самоуправство. Но вы попробуйте меня посадить", — написал он в Facebook.

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И в тот же день было уничтожено семь пунктов приема металлолома в одном районе города.

Проблема с кражами — действительно колоссальная. И, откровенно говоря, полиция смотрит на все сквозь пальцы. Ну а вором только этого и надо! Для них сейчас словно специально созданы все необходимые условия: воруй сколько хочешь, что хочешь. И все — безнаказанно.