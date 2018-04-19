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    Жуткое ЧП на станции под Киевом. Появилась реакция "Укрзализныци"

    (обновлено: )58404
    Как сообщили сотрудники "Укрзализныци", когда потерпевшего нашли, у него была ампутирована одна нога, а другая с сильными повреждениями. Первую медицинскую помощь мужчине оказывали свидетель Наталья Прокопчук и бригадир пути на станции Боярка.
    ЧП на Укрзализныце в Боярке
    Фото со страницы Натальи Прокопчук в Facebook

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Мужчина, который в Боярке Киевской области лишился ног на железнодорожной станции, получил оперативную помощь и быстро был доставлен в больницу. Об этом "Обозревателю" сообщили сотрудники "Укрзализныци".

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    Ранее очевидцы заявили, что работники станции отказались помочь человеку, которого сбил поезд, оставив его, "как кусок мяса".

    По данным представителей госпредприятия, ЧП произошло 14 апреля в 13:39, а пострадавшим оказался Сергей Гальчинский — сотрудник Киевского государственного института декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука.

    Как сообщили в "Укрзализныци", когда потерпевшего нашли, у него была ампутирована одна нога, а другая с сильными повреждениями. Первую медицинскую помощь мужчине оказывали свидетель Наталья Прокопчук и бригадир пути на станции Боярка. Вторую ногу ампутировали уже в больнице Боярки, куда его доставили через 30 минут после несчастного случая. Гальчинского уже перевели из реанимации в общую палату. Мужчину навестили его дочери.

    По словам самого мужчины, события разворачивались так: когда он зашел на перрон, его толкнули и он упал между вагонами электрички 6022 Мироновка — Киев (в направлении столицы) и потерял сознание.

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