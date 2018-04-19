Жуткое ЧП на станции под Киевом. Появилась реакция "Укрзализныци"

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Мужчина, который в Боярке Киевской области лишился ног на железнодорожной станции, получил оперативную помощь и быстро был доставлен в больницу. Об этом "Обозревателю" сообщили сотрудники "Укрзализныци".

Ранее очевидцы заявили, что работники станции отказались помочь человеку, которого сбил поезд, оставив его, "как кусок мяса".

По данным представителей госпредприятия, ЧП произошло 14 апреля в 13:39, а пострадавшим оказался Сергей Гальчинский — сотрудник Киевского государственного института декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука.

Как сообщили в "Укрзализныци", когда потерпевшего нашли, у него была ампутирована одна нога, а другая с сильными повреждениями. Первую медицинскую помощь мужчине оказывали свидетель Наталья Прокопчук и бригадир пути на станции Боярка. Вторую ногу ампутировали уже в больнице Боярки, куда его доставили через 30 минут после несчастного случая. Гальчинского уже перевели из реанимации в общую палату. Мужчину навестили его дочери.

По словам самого мужчины, события разворачивались так: когда он зашел на перрон, его толкнули и он упал между вагонами электрички 6022 Мироновка — Киев (в направлении столицы) и потерял сознание.