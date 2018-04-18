"Оставили, как кусок мяса". В сети шокированы ужасающим инцидентом на ж/д станции под Киевом

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В городе Боярка Киевской области работники станции отказались помочь человеку, которого сбил поезд. Попавшему под поезд мужчине отрезало обе ноги.

Вместо того, чтобы вынести пострадавшего с рельс и оказать ему первую помощь, работники станции спрятались. Об этом сообщила очевидица происшествия, учительница в детской школе искусств Наталья Прокопчук на своей странице в Facebook.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в комментарии к посту очевидицы сказал, что "с ситуацией разбираются".

Пост в Facebook

"14 апреля на ж/д станции Боярка происходил совершенно возмутительный сюр. Сразу скажу, что акцент возмущения больше касается не самой трагедии, а того что происходило после. Человек попал под поезд, ампутировало обе ноги. Он продолжает лежать на рельсах, на платформе никого, работники станции спрятались все до единого", ― рассказала женщина.

По ее словам, ни один из работников станции не помог убрать сбитого мужчину с рельс, а поезда продолжали свое движение.

Свидетелям аварии пришлось выпрашивать на станции покрывало, чтобы накрыть пострадавшего, и тогда выяснилось, что человек был еще жив.

"Оказалось что он жив! А его оставили, как кусок мяса, на путях и пустили по нём ещё несколько поездов. Да они даже не проверяли, жив ли он, им было наплевать и на то, что на мосту скопились дети. Дети! Мои дети, мои ученики стояли и их психика ломалась и плавилась "благодаря" правилам Укрзалізниці", ― поведала Наталья.

Описанный инцидент вызвал бурный негативный отклик в комментариях под постом. Пользователи разделились на тех, кто возмущался бездействием железнодорожников, и тех, кто объяснял такое поведение законодательными пробелами.

"Уже несколько лет (после введения нового КПК) отсутствует порядок действия железнодорожников в случае ДТП на переездах или травмирования людей на путях", ― отметили в комментариях.

Несколько дней назад глава "Укрзализныци" похвастался вагонами в фирменных поездах.