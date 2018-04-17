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    Киев

    Соцсети возмущены. Цыгане оккупировали ж/д вокзал Киева

    (обновлено: )789120
    По сообщениям соцсетей, на Киевском железнодорожном вокзале места, предназначенные для ожидания, со всех сторон забиты цыганами, которые обустроили там себе маленький табор.
    Киевляне жалуются на цыган на железнодорожном вокзале
    Facebook Ивана Пишты

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Приезжающие на железнодорожный вокзал Киева обращают внимание на засилье цыган, которые буквально оккупировали здание. Социальные сети буквально кипят негодующими комментариями пользователей.

    Facebook Ивана Пишты
    Киевляне жалуются на цыган на железнодорожном вокзале
     

    "ЖД вокзал. Цыгане везде. Все загадили, везде вонь. Спят штабелями, прямо под ногами на полу. Дети бегают, дергают прохожих. Полиция гуляет спокойно рядом", — написал пользователь Иван Пишта в Facebook.

    Сообщается, что места, предназначенные для ожидания, со всех сторон забиты цыганами, которые обустроили там себе маленький табор — расстелили постель, одеяла, подушки и спят в ряд.

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    Ранее сообщалось, что пожар произошел в таборе ромов в Ивано-Франковске.

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