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    Ж/д авария под Львовом: пассажирские поезда идут с задержкой

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    "Укрзализныця" подтвердила, что в понедельник утром на станции Задворье Львовской дирекции железнодорожных перевозок сошли с пути 10 вагонов грузового поезда.
    Авария грузового состава во Львовской области
    facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Несколько пассажирских поездов идут с задержкой до двух часов из-за аварии на железной дороге во Львовской области, сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на своем сайте.

    Авария грузового состава во Львовской области
    Фото facebook.com/igor.zinkevych
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    Ранее СМИ сообщили, что в понедельник произошла авария на железной дороге во Львовской области, движение на этом участке было приостановлено.

    "В связи с организацией резервных маршрутов на Львовской железной дороги задерживается ряд пассажирских поездов… Время задержки пассажирских поездов составляет от 30 минут до двух часов", — говорится в сообщении.

    Компания подтвердила, что в понедельник утром на станции Задворье Львовской дирекции железнодорожных перевозок сошли с пути 10 вагонов грузового поезда.

    По данным компании, на указанном участке приостановлено движение по парной колее, что привело к задержки ряда пассажирских поездов. Железнодорожники организовали резервные маршруты для пропуска поездов.

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    Сообщается, что на место происшествия для ликвидации последствий схода и восстановления движения поездов оперативно выехали аварийно-восстановительные подразделения и специальная техника Львовской железной дороги. На месте работает экспертная комиссия, которая устанавливает причины ЧП.

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