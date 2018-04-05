Ах, вот ты какой, Hyperloop! В США показали поезд будущего в действии

По словам представителей компании, капсула может перевозить как пассажиров, так и грузы. В Virgin Hyperloop One отмечают, что поезд способен развивать скорость в 2-3 раза превышающую скорость существующих высокоскоростных поездов, сообщает New Atlas.

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В конце февраля компания анонсировала сеть вакуумных туннелей, которые охватят регион Персидского залива и соединят такие города как Кувейт, Джедда в Саудовской Аравии и Маскат в Омане.

Hyperloop — совместный проект вакуумного поезда компаний Tesla и SpaceX. В настоящий момент не реализован.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что тестовую площадка украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно запустить уже 2019 году.