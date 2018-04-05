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    Ах, вот ты какой, Hyperloop! В США показали поезд будущего в действии

    (обновлено: )26641
    В Калифорнии в пустыне Мохаве саудовскому принцу показали новую пассажирскую капсулу компании Virgin Hyperloop One для передвижения по вакуумным туннелям.
    Канал Virgin Hyperloop One на Youtube

    По словам представителей компании, капсула может перевозить как пассажиров, так и грузы. В Virgin Hyperloop One отмечают, что поезд способен развивать скорость в 2-3 раза превышающую скорость существующих высокоскоростных поездов, сообщает New Atlas

    Смотрите также: Транспорт будущего. Появились снимки интерьера капсулы Hyperloop

    В конце  февраля компания анонсировала сеть вакуумных туннелей, которые охватят регион Персидского залива и соединят такие города как Кувейт, Джедда в Саудовской Аравии и Маскат в Омане.

    Hyperloop — совместный проект вакуумного поезда компаний Tesla и SpaceX. В настоящий момент не реализован.

    Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что тестовую площадка украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно запустить уже 2019 году. 

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