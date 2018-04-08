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    Страшное ДТП в Крыму с поездом. Число пострадавших возросло

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    Всего в маршрутке было 13 человек. Среди погибших - водитель. По предварительным данным, в маршрутке также был несовершеннолетний, который не пострадал.
    ДТП в Крыму
    t.me/breakingmash

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Число пострадавших при столкновении поезда и маршрутки в пригороде Армянска в Крыму увеличилось до 7 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского ГИБДД.

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    Ранее сообщалось, что под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск, погибли пять человек, еще четверо получили ранения.

    "Обстоятельства случившего выясняются на месте. В результате ДТП пострадало семеро человек, погибло – пять. Детей среди них нет", — сказали в пресс-службе.

    Всего в маршрутке было 13 человек. Среди погибших — водитель. По предварительным данным, в маршрутке также был несовершеннолетний, который не пострадал.

    По информации МВД, переезд, расположенный недалеко от Армянска, оборудован звуковой и световой сигнализацией, которая находится в рабочем состоянии.

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